i David Alaba kickt jetzt im Bluenergy-Stadium. Instagram, "Viel zu beweisen" Alaba verrät, warum er zu Udinese Calcio wechselt David Alaba machte am Donnerstag seinen Wechsel zu Udinese Calcio perfekt. Der ÖFB-Routinier verrät, warum er in die Serie A wechselt. Von Sport Heute 24.09.2026, 14:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit Donnerstag ist es fix! David Alaba setzt seine Karriere in der Serie A bei Udinese fort. Auf der Klub-Homepage richtete der 34-Jährige erste Worte an die Fans – und erklärte, was ihn antreibt.

"Ich habe in meiner Karriere viel erlebt und viel gewonnen, aber eines hat sich nicht geändert: Ich will wieder gewinnen. Ich will wieder im Wettkampf stehen. Und ich will wieder etwas Besonderes erreichen. Diese Mentalität bringe ich zu Udinese mit", sagt Alaba, der die Rückennummer 5 wählte.

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Die unglaubliche Klub-Karriere von ÖFB-Star David Alaba i ?

Der ehemalige Bayern- und Real-Legionär ist voller Tatendrang. "Der Trainer hat sehr deutlich gemacht, welche Rolle er für mich vorgesehen hat und was wir gemeinsam erreichen wollen. Natürlich möchte ich meine Erfahrung in die Kabine einbringen, Verantwortung übernehmen und wann immer möglich helfen – besonders den jüngeren Spielern. Aber ich komme nicht nur hierher, um der Routinier der Mannschaft zu sein – und ganz sicher nicht, um meine Karriere ausklingen zu lassen. Dafür bin ich noch viel zu ehrgeizig und glaube fest an mein Leistungsvermögen auf dem Platz. Ich habe mir selbst noch viel zu beweisen."

Auch der Club zeigte sich begeistert vom Neuzugang. "Die Verpflichtung von David Alaba ist eine enorme Freude für den gesamten Verein", betonte Geschäftsführer Franco Collavino. "Wir begrüßen einen etablierten Champion, eine Führungsfigur und einen vorbildlichen Profi. Seine Ankunft zeigt Udineses Bestreben, zu wachsen, auf höchstem Niveau mitzuhalten und ein immer ambitionierteres Team aufzubauen."

Alaba steigt sofort ins Training ein und könnte am 12. Oktober auswärts gegen den FC Turin sein Debüt feiern.