i Sayed Abu Farkhi sieht für diesen Torjubel Gelb-Rot ORF Ausschluss gegen Israeli Tor gegen ÖFB – für den Jubel fliegt er vom Platz Unglaubliche Szene bei Österreichs Nations-League-Auftakt gegen Israel. Der Ausgleichs-Torschütze der Gäste flog für den Torjubel vom Platz. Von Sport Heute 24.09.2026, 22:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreichs Nationalteam kassierte beim Nations-League-Auftakt gegen Israel kurz nach der Pause den 1:1-Ausgleich. Sayed Abu Farhi köpfte in der 56. Spielminute ein, hatte sich im Kopfballduell gegen Philipp Lienhart durchgesetzt.

Rot-Weiß-Rot stand der Schock ins Gesicht geschrieben, während die Israelis jubelten. Allerdings nur wenige Sekunden lang. Denn Stürmer Abu Farhi hatte daraufhin ein echtes Blackout.

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De Stürmer von MLS-Verein Colorado schnappte sich beim überschwänglichen Jubel die Eckfahne, setzte die zu einer Geste an – wohl ein Billardqueue, also den Ball versenkt. Trotzdem zieht ein derartiger Jubel jedenfalls eine Gelbe Karte nach sich.

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Das einzige Problem: Der 20-Jährige war bereits verwarnt, hatte kurz zuvor für ein Blocken bei einem Eckball Gelb gesehen (52.). So blieb Referee Georgi Kabakov aus Bulgarien nichts anders übrig, als Abu Farhi vorzeitig unter die Dusche zu schicken – Gelb-Rot für den Israeli.

Da halfen auch die Proteste der Mitspieler und Betreuer nichts. Österreich spielte fortan in Überzahl.