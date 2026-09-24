i Karim Adeyemi knallt den Ball als zehn Metern über das leere Tor. Screenshot Bei Klopp-Debüt für DFB Aus zehn Metern – Adeyemi trifft leeres Tor nicht Im ersten Spiel unter dem deutschen Jürgen Klopp hat Karim Adeyemi für eine kuriose Szene gesorgt. Er brachte den Ball nicht im leeren Tor unter. Von Sport Heute 24.09.2026, 21:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Deutschland duellierte sich beim Premierenspiel unter Coach Klopp zum Start der Nations League mit den Niederlanden. Beide Teams boten einander in Amsterdam einen Schlagabtausch. Mit vielen Torchancen auf beiden Seiten.

Und eine davon vergab Barcelona-Star Adeyemi in der ersten Halbzeit nahezu stümperhaft. Nach einem schnellen Konter von Kevin Schade freigespielt, knallte Adeyemi den Ball über das Tor der "Elftal".

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Dabei stand der Flügelflitzer völlig frei vor dem Tor der Niederländer, hatte bei Schades Querpass nur noch den Fuß hinhalten müssen. Doch der Barca-Star schaffte es, den Ball aus zehn Metern noch über das Gehäuse zu donnern (38.). Adeyemi drehte ab, ließ sich nichts anmerken.

Zu diesem Zeitpunkt lag Deutschlands Nationalteam bereits mit 1:0 in Führung. Felix Nmecha hatte zum 1:0 für die Klopp-Elf eingeschossen.