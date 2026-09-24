i ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick. GEPA pictures Israel spät besiegt Rangnick jubelt nach 3:1: "Klar besser als bei der WM" Ganz große Erleichterung bei Österreichs Fußball-Nationalteam. Zum Nations-League-Auftakt gelang der späte 3:1-Erfolg gegen Israel. Von Sport Heute 24.09.2026, 23:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreich musste vor 15.200 Fans in Linz lange zittern. Phillipp Mwene (90.) und Sasa Kalajdzic (90+3.) fixierten spät den so wichtigen Heimsieg gegen Israel. Nachdem Romano Schmid die ÖFB-Elf, die sich lange mit den spielstarken Israelis schwer getan hatte, per Elfmeter in Führung brachte (43.), Syed Abu Farhi ausglich (55.) und für den anschließenden Torjubel mit der Eckfahne Gelb-Rot sah.

"Ab der 30. Minute haben wir das Spiel in die Hand genommen. Am Ende war es dann ein Wettlauf gegen die Uhr, dass wir die zwei Treffer erzielt haben, war wichtig, der Sieg aber auch verdient", analysierte ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick den späten Erfolg gegen Israel, atmete im "ORF" durch. Und ärgerte sich vor allem auch über den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer: "Wir haben einen einzigen Ball auf unser Tor zugelassen. Da haben wir uns nicht gut verhalten."

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Österreich gegen Israel – die ÖFB-Noten i ?

Der Deutsche hatte im Vorfeld angekündigt, er wolle im Vergleich zur WM eine deutliche Leistungssteigerung sehen. Und genau diese habe er auch gesehen. "Gegen den Ball haben wir klar besser gespielt. Es war nicht auf höchstem Niveau, aber mit dem Energielevel war ich zufrieden", stellte der ÖFB-Teamchef klar. Israel hatte sich vor allem nach dem Ausschluss gegen Israel "eingeigelt, dann musst du auch einmal durchkommen."

Der Sieg bringt Österreich auch die Tabellenführung der Nations-League-Gruppe B3, vor Kosovo, das Irland spät mit 1:0 schlug – am Sonntag folgt in Wien dann das direkte Duell.