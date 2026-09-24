3:1 gegen Israel – die Noten für die ÖFB-Teamspieler

Einser von Sasa Kalajdzic und Phillipp Mwene stechen heraus: Wir vergeben nach dem großen ÖFB-Umbruch und dem Auftaktsieg in die Nations League die ersten Noten des Länderspiel-Herbstes. Hier die Einzelkritik nach dem 3:1 gegen Israel zum Durchklicken.
Die drei spät eingewechselten Christoph Lang, Sascha Horvath und Carney Chukwuemeka wurden für Noten zu kurz eingesetzt. Aber: Speziell das LASK-Duo wusste zu überzeugen. Lang leistete in der Nachspielzeit sogar die Vorarbeit zum 3:1 von Klub-Kollege Kalajdzic.
Österreich – Israel 3:1 (1:0)
Linz, Raiffeisen Arena, 15.200 Zuschauer, SR Kabakow (BUL)
Tore: 1:0 Schmid (43./Foulelfmeter)
1:1 Abu Farchi (55.)
2:1 Mwene (90.)
3:1 Kalajdzic (90.+3)
Österreich: A. Schlager – Posch, Lienhart, Danso, Mwene – Seiwald (73./Horvath), X. Schlager – Wimmer (73./Lang), Schmid (82./Chukwuemeka), Grüll (46./Wanner) – Gregoritsch (36./Kalajdzic)
Israel: Da. Peretz – Mizrahi (64./Shlomo), Nachmias, Stoinov, Revivo – Dor Peretz (64./Levi), E. Peretz (85./Dasa) – Khalaili, Gloukh (85./Abada), Solomon (73./Turgeman) – Abu Farchi
Gelb-Rote Karte: Abu Farchi (56./Unsportlichkeit)