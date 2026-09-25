i Sasa Kalajdzic und Phillipp Mwene. GEPA pictures Sieg gegen Israel Drei Einser! So bewerten die "Heute"-Leser das ÖFB-Team Österreich feiert im ersten Spiel nach der WM einen 3:1-Erfolg gegen Israel. So sahen die "Heute"-Leser das Spiel gegen Israel. Von Sport Heute 25.09.2026, 11:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der erste Schritt für einen Aufstieg in die Nations-League-Liga A ist gemacht!

Das ÖFB-Team kann sich im ersten Spiel nach der Fußball-WM im Sommer mit 3:1 gegen Israel durchsetzen. Gegen tiefstehende Israelis tat sich das Team von Teamchef Ralf Rangnick lange Zeit schwer. Erst durch den Ausschluss von Saied Abu Farch nach dessen "Gewehr"-Jubel machte das ÖFB-Team so richtig Druck.

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Die Erlösung kam spät. Zuerst stellte Phillipp Mwene auf 2:1, ehe LASK-Star Sasa Kalajdzic in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit mit dem 3:1 den Deckel draufmachte. Der baumlange Stürmer bekam nach dem Spiel von den "Heute"-Usern die Note "Sehr gut" verliehen. Doch nicht nur Kalajdzic bekam einen Einser, sondern auch Offensiv-Kollege Paul Wanner und Sunderland-Star Kevin Danso bekamen die Bestnote verliehen.

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Ein "Gut" bekamen gleich sechs Akteure verliehen (Alexander Schlager, Stefan Posch, Philipp Lienhart, Phillipp Mwene, Romano Schmid, Christof Lang). Mit einem "Befriedigend" müssen sich Nicolas Seiwald, Patrick Wimmer, Marco Grüll, Carney Chukwuemeka, Michael Gregoritsch und Debütant Sascha Horvath zufriedengeben.