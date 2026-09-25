i Österreichs Nationalteam hatte gegen Israel gleich drei Kapitäne. GEPA pictures Kuriose Szenen So kam es zum Kapitäns-Wirrwarr bei ÖFB-Team Kuriose Szenen bei Österreichs 3:1-Sieg in der Nations League gegen Israel. Das ÖFB-Team hatte so viele Kapitäne, wie es Tore erzielt hat. Von Sport Heute 25.09.2026, 16:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Phillipp Mwene (90.) und Sasa Kalajdzic (90+3.) bescherten der Elf von Ralf Rangnick den so wichtigen Start-Erfolg in der Nations League gegen Israel. Mit etwas Bauchweh ist der Heimerfolg in Linz eingefahren, nachdem Romano Schmid die ÖFB-Auswahl vom Elfmeterpunkt in Front geschossen hatte (43.), Sayed Abu Farkhi ausglich (55.).

Österreichs Team jubelte. Mit Xaver Schlager als Kapitän der rot-weiß-roten Elf. Doch er war der bereits dritte Spieler, der an dem Abend die Schleife getragen hatte. So kam es zum rot-weiß-roten Kapitäns-Chaos.

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Drei Kapitäne bei ÖFB-Team

Eigentlich war nämlich ÖFB-Star Michael Gregoritsch als neuer Kapitän vorgesehen, führte die Elf in Abwesenheit von David Alaba, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer und Christoph Baumgartner als Spielführer aufs Feld. Nachdem der Augsburg-Legionär bereits in der ersten Hälfte im Rasen hängen geblieben war und ausgewechselt werden musste (36.), ging die Binde an Nicolas Seiwald. Allerdings nur bis zum Pausenpfiff. Dann hatte sie Xaver Schlager am Arm.

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Doch wie kam es dazu? Seiwald klärte nach dem Spiel in der Mixed Zone auf. Bei Gregoritschs Auswechslung hätte sich plötzlich die Frage gestellt, wer Vizekapitän sei. Dann habe Innenverteidiger Kevin Danso ihm "die Schleife in die Hand gedrückt", schilderte der Leipzig-Legionär.

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Er selbst habe noch gefragt, ob die Kapitänsbinde nicht an Schlager oder Rechtsverteidiger Stefan Posch gehen solle, doch Danso habe darauf bestanden, dass Seiwald sie trägt. "Er hat gesagt, ich soll sie nehmen", so Seiwald weiter. In der Kabine wurde die Situation dann gelöst. "Xaver ist eigentlich der Vizekapitän", stellte dann auch Seiwald nach dem Spiel klar.