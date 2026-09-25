i Jürgen Klopp feierte sein DFB-Debüt im Gewand von Red Bull. IMAGO/Richard Wareham Von Ex-Arbeitgeber Brisant! Klopp trägt Red-Bull-Pulli bei DFB-Debüt Dieses Detail bei Jürgen Klopps DFB-Premiere fällt auf. Der Trainer trägt ausgerechnet einen Pullover seines ehemaligen Arbeitgebers Red Bull. Von Sport Heute 25.09.2026, 13:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Brisantes Outfit bei Jürgen Klopps erstem Spiel als deutscher Bundestrainer: Beim 1:1 gegen die Niederlande steht der 59-Jährige mit seiner selbst designten Adidas-Kappe und dem Slogan "Einer von 83 Millionen" an der Seitenlinie. Dazu trägt er ein Kleidungsstück mit besonderer Verbindung zu seiner Vergangenheit.

Klopp entscheidet sich für einen grauen Strickpullover der Lifestyle-Marke "AlphaTauri", die zum Red-Bull-Konzern gehört. Das Modell "Freims" kostet rund 260 Euro. Ausgerechnet mit dem Pullover seines ehemaligen Arbeitgebers absolviert Klopp also seine Premiere im neuen Job. Klopp war vor seinem Wechsel zum DFB als "Head of Global Soccer" für Red Bull tätig.

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Klopp zieht seine Show ab

An der Seitenlinie ist dann schnell wieder der Klopp zu sehen, den die Fußballfans seit Jahren kennen. Der Trainer fuchtelt wild mit den Armen, zieht Grimassen, lebt bei jeder Aktion mit und sucht immer wieder das Gespräch mit dem vierten Offiziellen.

Und die Premiere des neuen Bundestrainers stößt auf enormes Interesse. Mehr als zehn Millionen Menschen verfolgen die Partie bei RTL. In der ersten Hälfte schalten 10,63 Millionen Zuschauer ein. Nach der Pause steigt die Zahl sogar auf 10,76 Millionen. Das entspricht einem Marktanteil von 50,6 Prozent.

Mega-Quote bei jungen Fans

Besonders bemerkenswert sind die Zahlen bei den jüngeren Zuschauern. In der Altersgruppe zwischen 14 und 29 Jahren erreicht die Übertragung einen Marktanteil von satten 83,5 Prozent. Sportlich muss sich Klopp bei seiner Premiere zwar mit einem 1:1 begnügen. Bei den TV-Zahlen legt der neue Bundestrainer aber einen echten Traumstart hin.