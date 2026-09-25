i Schweiz-Stürmer Breel Embolo wird für die Schweiz nicht in der Nations League auflaufen. IMAGO/Buzzi Spieler gibt es zu Nächster Skandal um Covid-Zertifikate in Schweiz-Team Die Schweizer Fußball-Nationalmannschaft kommt nicht zur Ruhe. Ein zweiter Fall um gefälschte Covid-Zertifikate eines Spielers wurde nun publik. Von Sport Heute 25.09.2026, 18:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Knall bei der Schweizer Nationalmannschaft! Breel Embolo wird nicht wie geplant zum Team anreisen. Der 29-jährige Stürmer von Atlanta United fehlt bei den kommenden Nations-League-Spielen – Hintergrund ist eine Verurteilung wegen gefälschter Corona-Dokumente.

Der Fall stammt aus dem Jahr 2021. Embolo hatte sich damals gefälschte Corona-Testzertifikate beschafft. Im November 2025 wurde er von der Basler Staatsanwaltschaft per Strafbefehl wegen mehrfacher Anstiftung zur Urkundenfälschung verurteilt. Die Strafe beträgt 20 Tagessätze zu jeweils 3.000 Schweizer Franken, ausgesetzt zur Bewährung.

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Ermittlungen gegen Hells Angels

Brisant sind auch die Hintergründe: Demnach soll Embolo die Zertifikate über einen Bekannten aus dem Umfeld der Hells Angels erhalten haben. Eine Mitarbeiterin eines Basler Labors soll Testresultate manipuliert oder teilweise gänzlich gefälschte Bescheinigungen erstellt haben. Embolos Name tauchte schließlich bei Ermittlungen gegen organisierte Kriminalität in sichergestellten Chats auf.

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Embolo selbst zeigt sich mittlerweile reumütig. "Ich habe eingesehen, dass mein damaliges Handeln nicht richtig war, und dafür die Verantwortung übernommen", erklärte der Angreifer gegenüber Schweizer Medien. Den Strafbefehl hat er akzeptiert.

Für die Schweiz ist sein Fehlen auch sportlich bitter. Am Samstag wartet in der Nations League auswärts Nordmazedonien – für dieses Spiel ist Embolo noch gesperrt. Wenige Tage später geht es gegen Schottland. Embolo ist zudem bereits der zweite prominente Ausfall der Schweizer aufgrund einer Corona-Affäre – neben Star Granit Xhaka.