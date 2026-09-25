i Sabrina Wittmann ist wieder vereinslos. IMAGO/Jan Huebner Nach 96 Partien Erste Trainerin einer Herren-Mannschaft gefeuert 2024 machte Ingolstadt Sabrina Wittmann zur Cheftrainerin – und schrieb damit Geschichte. Nun ist die 35-Jährige ihren Job los. Von Sport Heute 25.09.2026, 21:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Hype war groß! Am 5. Juni 2024 stellte Ingolstadt Sabrina Wittmann als Chefcoach vor. Sie war damit die erste Trainerin im deutschen Profi-Fußball. 96 Partien später ist Schluss.

Der Drittligist, dem mit Benjamin Kanuric auch ein ÖFB-Legionär unter Vertrag steht, feuerte die 35-Jährige. Aus den ersten sieben Partien holte Ingolstadt lediglich zwei Siege, die "Schanzer" sind Tabellen-13.

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"Auf menschlicher und persönlicher Ebene ist uns dieser Entschluss sehr schwergefallen", sagt Geschäftsführer Harald Gärtner. Man habe sich nach intensiver Analyse für eine "Neuausrichtung" entschieden.

Wittmann selbst sagt: "Ich hätte sehr gerne weitergemacht und den Weg mit einer Mannschaft voller außergewöhnlicher Charaktere fortgesetzt. Leider ist das Vertrauen hierfür nicht mehr da und der Verein hat sich für eine andere Lösung entschieden. Ingolstadt war für mich mehr als irgendein Verein. Hier war ich zu Hause. Hier bin ich fußballerisch groß geworden und habe unheimlich viele besondere Erinnerungen machen dürfen."