i David Alaba absolviert sein erstes Training für Udinese. Udinese Calcio/Instagram Er hat einen neuen Klub Erstes Alaba-Training bei Udinese – Debüt am Samstag? David Alaba hat endlich einen neuen Klub gefunden, heuerte bei Serie-A-Verein Udinese Calcio an. Gibt der ÖFB-Star schon am Samstag sein Debüt? Von Sport Heute 25.09.2026, 21:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Lange hat es gedauert, doch nun hat Alaba einen neuen Klub gefunden. Der rot-weiß-rote Fußball-Star unterschrieb einen Einjahresvertrag bei Udinese Calcio, dem Tabellen-13. der italienischen Serie A. Zuvor war der Vertrag des 34-Jährigen bei Real Madrid mit dem Ende der letzten Saison ausgelaufen. Alaba suchte den gesamten Sommer lang einen neuen Verein. Und hat den nun gefunden.

Am Freitag war es dann soweit. Unter den Augen von Trainer Kosta Runjaic, der in Wien geboren wurde, absolvierte Alaba sein erstes Training bei den "Zebras" aus Norditalien. Zuvor hatte Alaba in Rom einen Medizincheck absolviert, danach bei Udinese unterschrieben.

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Der Serie-A-Klub postete am Freitag selbst ein Video, das die erste Trainingssession des ehemaligen Star-Spielers von Bayern München und Real zeigt. Alaba fügt sich in dem kurzen Clip sofort in die Mannschaft ein. "Der erste Tag", kommentierte Udinese den Clip.

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Zwar hat der Weltfußball gerade eigentlich eine lange Länderspielpause eingelegt, trotzdem könnte Alaba bereits am Samstagabend sein Debüt für Udinese geben – wenn auch nur in einem Testmatch. Die Italiener bestreiten nämlich ein Benefizspiel gegen den polnischen Erstligisten Pogon Stettin. Anstoß ist um 17.30 Uhr.

Ob Alaba die Reise nach Polen tatsächlich mitmacht, ist nicht bekannt. Offen ist auch, ob Coach Runjaic dem 34-Jährigen, sollte er im Udinese-Kader stehen, zumindest ein paar Einsatzminuten geben wird. Es wäre jedenfalls Alabas erstes Spiel seit dem WM-Aus der österreichischen Nationalmannschaft gegen Spanien am 2. Juli.