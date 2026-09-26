Stimme ab! Deine ÖFB-Wunschelf gegen den Kosovo

Der Auftakt in der Nations League ist noch einmal gut gegangen. Österreich hat in Linz Israel spät aber durchaus verdient mit 3:1 geschlagen. Es war der so wichtige erste "Dreier" auf dem Weg zum Aufstieg in die A-Liga der Nations League – das klar angepeilte Ziel.
Am Sonntag geht es im Wiener Ernst-Happel-Stadion nun gegen den Kosovo. Die Partie startet bereits um 18 Uhr, das Prater-Oval ist restlos ausverkauft.
Im Vorfeld stellt sich natürlich die Frage, ob Coach Rangnick nur drei Tage nach dem Israel-Spiel auf dieselbe Startelf setzt. Mit 27 Mann ist der Kader groß, der früh ausgetauschte Kapitän Michael Gregoritsch ist nicht schwer verletzt und könnte sogar theoretisch wieder beginnen. Wichtig außerdem: An allen drei Toren waren eingewechselte Spieler beteiligt. Das wirft die Frage nach möglichen Umstellungen auf.
A. Schlager – Mwene, Danso, Lienhart, Posch – X. Schlager, Seiwald – Grüll, Schmid, Wimmer – Gregoritsch
Jetzt bist Du am Zug. Wie würdest Du im zweiten Nations-League-Duell mit den von Franco Foda betreuten Kosovaren aufstellen? Hier gibt es jetzt alle ÖFB-Kaderspieler zum Durchklicken.
Nach dem Duell gegen den Kosovo geht es in der langen Länderspielpause weiter. Am kommenden Donnerstag wartet dann das Gastspiel in Irland. Gespielt wird in Dublin.