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Österreichs Nationalteam im Duell gegen Israel.
Österreichs Nationalteam im Duell gegen Israel.
APA-Images / Pressefoto Scharinger / Daniel Scharinger
Du als Teamchef

Stimme ab! Deine ÖFB-Wunschelf gegen den Kosovo

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hat mit seiner Startelf beim 3:1 gegen Israel auf bewährte Kräfte gesetzt. Würdest Du erneut so aufstellen?
Sport Heute
Von Sport Heute
26.09.2026, 07:56
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Der Auftakt in der Nations League ist noch einmal gut gegangen. Österreich hat in Linz Israel spät aber durchaus verdient mit 3:1 geschlagen. Es war der so wichtige erste "Dreier" auf dem Weg zum Aufstieg in die A-Liga der Nations League – das klar angepeilte Ziel.

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Am Sonntag geht es im Wiener Ernst-Happel-Stadion nun gegen den Kosovo. Die Partie startet bereits um 18 Uhr, das Prater-Oval ist restlos ausverkauft.

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Im Vorfeld stellt sich natürlich die Frage, ob Coach Rangnick nur drei Tage nach dem Israel-Spiel auf dieselbe Startelf setzt. Mit 27 Mann ist der Kader groß, der früh ausgetauschte Kapitän Michael Gregoritsch ist nicht schwer verletzt und könnte sogar theoretisch wieder beginnen. Wichtig außerdem: An allen drei Toren waren eingewechselte Spieler beteiligt. Das wirft die Frage nach möglichen Umstellungen auf.

Rangnick über Gregoritsch: "Wahrscheinlich ist es..."

Die ÖFB-Startelf gegen Israel

A. Schlager – Mwene, Danso, Lienhart, Posch – X. Schlager, Seiwald – Grüll, Schmid, Wimmer – Gregoritsch

Jetzt bist Du am Zug. Wie würdest Du im zweiten Nations-League-Duell mit den von Franco Foda betreuten Kosovaren aufstellen? Hier gibt es jetzt alle ÖFB-Kaderspieler zum Durchklicken.

Nach dem Duell gegen den Kosovo geht es in der langen Länderspielpause weiter. Am kommenden Donnerstag wartet dann das Gastspiel in Irland. Gespielt wird in Dublin.

red,26.09.2026, 07:56
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