i Österreichs Nationalteam im Duell gegen Israel. APA-Images / Pressefoto Scharinger / Daniel Scharinger Du als Teamchef Stimme ab! Deine ÖFB-Wunschelf gegen den Kosovo ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hat mit seiner Startelf beim 3:1 gegen Israel auf bewährte Kräfte gesetzt. Würdest Du erneut so aufstellen? Von Sport Heute 26.09.2026, 07:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Auftakt in der Nations League ist noch einmal gut gegangen. Österreich hat in Linz Israel spät aber durchaus verdient mit 3:1 geschlagen. Es war der so wichtige erste "Dreier" auf dem Weg zum Aufstieg in die A-Liga der Nations League – das klar angepeilte Ziel.

Am Sonntag geht es im Wiener Ernst-Happel-Stadion nun gegen den Kosovo. Die Partie startet bereits um 18 Uhr, das Prater-Oval ist restlos ausverkauft.

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Österreich gegen Israel – die ÖFB-Noten i ?

Im Vorfeld stellt sich natürlich die Frage, ob Coach Rangnick nur drei Tage nach dem Israel-Spiel auf dieselbe Startelf setzt. Mit 27 Mann ist der Kader groß, der früh ausgetauschte Kapitän Michael Gregoritsch ist nicht schwer verletzt und könnte sogar theoretisch wieder beginnen. Wichtig außerdem: An allen drei Toren waren eingewechselte Spieler beteiligt. Das wirft die Frage nach möglichen Umstellungen auf.

Die ÖFB-Startelf gegen Israel A. Schlager – Mwene, Danso, Lienhart, Posch – X. Schlager, Seiwald – Grüll, Schmid, Wimmer – Gregoritsch

Jetzt bist Du am Zug. Wie würdest Du im zweiten Nations-League-Duell mit den von Franco Foda betreuten Kosovaren aufstellen? Hier gibt es jetzt alle ÖFB-Kaderspieler zum Durchklicken.

Nach dem Duell gegen den Kosovo geht es in der langen Länderspielpause weiter. Am kommenden Donnerstag wartet dann das Gastspiel in Irland. Gespielt wird in Dublin.