i Fußball-Star Kylian Mbappe musste sich behandeln lassen und verletzt raus. Reuters Türkei geschlagen Frankreich-Sieg mit Zidane, aber große Sorge um Mbappe Frankreichs Nationalteam ist mit einem Sieg in eine ganz neue Ära gestartet. Nach dem 1:0 gegen die Türkei gibt es aber große Sorgen um Kylian Mbappe. Von Sport Heute 25.09.2026, 22:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der französische Star-Spieler in Diensten von Real Madrid hatte "Les Bleus" im ersten Spiel unter dem neuen Teamchef Zinedine Zidane beim Nations-League-Duell gegen die Türkei in Izmit mit 1:0 in Front geschossen (54.), mit rechts das kurze Eck getroffen – der 67. Treffer im 107. Nationalteamspiel.

Der Schock folgte aber nur Sekunden später. Denn Mbappe griff sich nach dem Treffer sofort auf das linke Knie, hatte sich mit schmerzverzerrtem Gesicht behandeln lassen müssen. Der Real-Star versuchte danach noch einmal weiterzuspielen. Doch es ging nicht, er sank erneut zu Boden und hatte sich keine fünf Minuten nach seinem Führungstreffer auswechseln lassen müssen (59.).

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Türkei-Keeper Ugurcan Cakir kassierte in der 87. Minute dann noch die Rote Karte nach VAR-Intervention, weil er den Ball im Herausrutschen außerhalb des Strafraums gespielt hatte. Der Ball sprang tatsächlich an seinen Oberkörper und womöglich an den Arm, die TV-Bilder konnten es aber nicht eindeutig auflösen.

Im Parallelspiel der Nations-League-Gruppe A1 setzte Belgien derweil ein Ausrufezeichen, gewann im Römer Olympiastadion gegen Italien mit 2:0. Mika Godts (20.) und Dodi Lukebakio (69.) trafen für die "Roten Teufel".

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In der B-Liga startete Schweden derweil mit einem 2:1-Heimerfolg gegen Rumänien. Alexander Isak (20.), und Viktor Gyökeres (43.) brachten das Drei-Kronen-Team zweimal in Front, Dennis Man hatte zwischenzeitlich ausgeglichen (29.). Polen und Bosnien trennten sich im Parallelspiel der Gruppe B4 mit einem 0:0.

In der Liga B2 starteten Nordirland und die Ukraine mit Siegen. Shea Charles erlöste die Nordiren erst spät in der Nachspielzeit mit dem Treffer zum 1:0-Endstand gegen Georgien. Beim 1:0 der Ukraine in Ungarn traf Danylo Sikan in der 42. Minute.

Der erste Spieltag der Nations League wird am Samstag fortgesetzt.