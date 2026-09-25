StartseiteSportFussball
Fußball-Star Kylian Mbappe musste sich behandeln lassen und verletzt raus.
Fußball-Star Kylian Mbappe musste sich behandeln lassen und verletzt raus.
Reuters
Türkei geschlagen

Frankreich-Sieg mit Zidane, aber große Sorge um Mbappe

Frankreichs Nationalteam ist mit einem Sieg in eine ganz neue Ära gestartet. Nach dem 1:0 gegen die Türkei gibt es aber große Sorgen um Kylian Mbappe.
Sport Heute
Von Sport Heute
25.09.2026, 22:45
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Der französische Star-Spieler in Diensten von Real Madrid hatte "Les Bleus" im ersten Spiel unter dem neuen Teamchef Zinedine Zidane beim Nations-League-Duell gegen die Türkei in Izmit mit 1:0 in Front geschossen (54.), mit rechts das kurze Eck getroffen – der 67. Treffer im 107. Nationalteamspiel.

Erstes Alaba-Training bei Udinese – Debüt am Samstag?

Der Schock folgte aber nur Sekunden später. Denn Mbappe griff sich nach dem Treffer sofort auf das linke Knie, hatte sich mit schmerzverzerrtem Gesicht behandeln lassen müssen. Der Real-Star versuchte danach noch einmal weiterzuspielen. Doch es ging nicht, er sank erneut zu Boden und hatte sich keine fünf Minuten nach seinem Führungstreffer auswechseln lassen müssen (59.).

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Türkei-Keeper Ugurcan Cakir kassierte in der 87. Minute dann noch die Rote Karte nach VAR-Intervention, weil er den Ball im Herausrutschen außerhalb des Strafraums gespielt hatte. Der Ball sprang tatsächlich an seinen Oberkörper und womöglich an den Arm, die TV-Bilder konnten es aber nicht eindeutig auflösen.

So kam es zum Kapitäns-Wirrwarr bei ÖFB-Team

Im Parallelspiel der Nations-League-Gruppe A1 setzte Belgien derweil ein Ausrufezeichen, gewann im Römer Olympiastadion gegen Italien mit 2:0. Mika Godts (20.) und Dodi Lukebakio (69.) trafen für die "Roten Teufel".

Drei Einser! So bewerten die "Heute"-Leser das ÖFB-Team

In der B-Liga startete Schweden derweil mit einem 2:1-Heimerfolg gegen Rumänien. Alexander Isak (20.), und Viktor Gyökeres (43.) brachten das Drei-Kronen-Team zweimal in Front, Dennis Man hatte zwischenzeitlich ausgeglichen (29.). Polen und Bosnien trennten sich im Parallelspiel der Gruppe B4 mit einem 0:0.

In der Liga B2 starteten Nordirland und die Ukraine mit Siegen. Shea Charles erlöste die Nordiren erst spät in der Nachspielzeit mit dem Treffer zum 1:0-Endstand gegen Georgien. Beim 1:0 der Ukraine in Ungarn traf Danylo Sikan in der 42. Minute.

Der erste Spieltag der Nations League wird am Samstag fortgesetzt.

red,Akt. 25.09.2026, 22:46, 25.09.2026, 22:45
Mehr zum Thema
FussballNationalmannschaft FrankreichReal MadridNationalmannschaft Italien

Weiterlesen

Weitere Storys
Frankreich
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote