i Fußball-Star Kylian Mbappe ist verletzt. IMAGO/ZUMA Press Erst Tor, dann verletzt raus Zidane-Update nach Mbappe-Schock: "Sieht nicht gut aus" Schock-Moment für Frankreichs Nationalteam. Beim 1:0-Erfolg in der Türkei traf der Star, musste danach aber verletzt vom Feld. Von Sport Heute 26.09.2026, 09:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sorge um Kylian Mbappe! Frankreich feierte zum Nations-League-Auftakt einen 1:0-Auswärtssieg gegen die Türkei, muss diesen Erfolg aber womöglich teuer bezahlen. Superstar Mbappe verletzte sich am Knie und wird das französische Teamquartier verlassen.

Ausgerechnet Mbappe hatte Frankreich in der 54. Minute zum Sieg geschossen. Nur fünf Minuten später musste der Real-Star allerdings mit Schmerzen im Knie ausgewechselt werden, bereits beim Torjubel hatte sich der Star von Real Madrid mit schmerzverzerrtem Gesicht ans linke Knie gegriffen, war daraufhin behandelt worden.

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Frankreichs neuer Teamchef Zinedine Zidane schlug nach seinem erfolgreichen Debüt alarmierende Töne an. "Es sieht leider nicht gut aus", sagte Zidane über seinen Kapitän. Mbappe habe sich "beim Schießen das Knie überstreckt".

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Für Mbappe ist der aktuelle Lehrgang damit vorzeitig beendet. "Wir wollen kein Risiko eingehen", erklärte Zidane. Der Angreifer wird die französische Nationalmannschaft verlassen und zurück nach Spanien reisen.

Wie schwer Mbappes Verletzung tatsächlich ist und wie lange er möglicherweise ausfallen könnte, ist aktuell noch offen. Bei seinem Stammverein Real Madrid werden wohl weitere Untersuchungen folgen.