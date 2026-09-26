i ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick. GEPA pictures ÖFB-Verstärkung Rangnick verrät: Star ist wieder fit, kommt zum Team ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hat vor dem Nations-League-Duell gegen den Kosovo aufhorchen lassen: Mit Konrad Laimer kommt ein Leistungsträger zurück. Von Sport Heute 26.09.2026, 15:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Allerdings ist eines klar: Das Heimspiel gegen den Kosovo im ausverkauften Wiener Ernst-Happel-Stadion wird der Legionär von Bayern München am Sonntag (18 Uhr) nicht bestreiten.

Das kommt zu kurzfristig für den Deutschland-Legionär. Doch für die beiden Auswärtsspiele in der Nations League gegen Irland (Donnerstag) und gegen den Kosovo (4. Oktober) werde Laimer nach seiner überstandenen Verletzung aber wieder zum ÖFB-Team stoßen. Dafür wird wohl Austria-Toptalent Vasilije Markovic zur U21-Nationalmannschaft weiterreisen.

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Laimer hatte im Vorfeld des ÖFB-Lehrgangs eine Adduktorenverletzung erlitten, die ist aber ausgeheilt, wie Teamchef Rangnick klarstellte. Der Teamspieler werde deshalb am Montag zur Nationalmannschaft stoßen.

"Die gestrige Untersuchung in München hat ergeben, dass die Verletzung ausgeheilt ist. Wir haben telefoniert, er konnte alles machen", schilderte Rangnick. Deshalb werde Laimer nach dem Kosovo-Spiel

"Ob er dann spielt, das ist ein anderes Thema", fügte Rangnick aber hinterher. Ein Einsatz von Laimer in Irland oder im Kosovo sei deshalb weiter offen.