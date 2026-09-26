i Lukas Jungwirth wird aller Vorraussicht nach im Tor stehen. GEPA pictures "Wenn nicht jetzt, wann dann?" Debütant hütet für Österreich gegen den Kosovo das Tor Ralf Rangnick überrascht vor dem Nations-League-Duell mit dem Kosovo. Im Tor des ÖFB-Teams wird am Sonntag ein Debütant stehen. Von Sport Heute 26.09.2026, 15:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ralf Rangnick sorgt im zweiten Nations-League-Spiel gegen den Kosovo für eine Überraschung. Im Tor des österreichischen Nationalteams wird am Sonntag ein Debütant stehen. Alexander Schlager, der beim 3:1-Auftaktsieg gegen Israel noch zwischen den Pfosten stand, wird diesmal nicht beginnen. Das bestätigte Rangnick vor der Partie.

Damit läuft alles auf ein Debüt von Lukas Jungwirth oder Christian Zawieschitzky hinaus. Einen entscheidenden Hinweis lieferte der ÖFB-Teamchef bereits: Jener Torhüter, der gegen den Kosovo zum Einsatz kommt, soll anschließend zur U21 wechseln und dort im entscheidenden EM-Qualifikationsspiel gegen Dänemark spielen.

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Da LASK-Keeper Jungwirth zuletzt die Nummer eins der österreichischen U21 war, deutet vieles auf den 21-Jährigen hin.

"Wir haben nicht umsonst vier Goalies eingeladen. Die beiden Jungen spielen in ihren Vereinen, spielen international und haben das bisher richtig gut gemacht. Wenn wir sie uns nicht jetzt anschauen, wann dann?", erklärte Rangnick.

Ein Risiko sieht der Teamchef im Torhüterwechsel nicht. "Die haben allesamt im Training einen richtig guten Eindruck gemacht", betonte der Deutsche.

Damit bleibt auch für die beiden anschließenden Auswärtsspiele in Dublin und Pristina Spannung auf der Torhüterposition. Neben Schlager, Jungwirth und Zawieschitzky steht mit Florian Wiegele noch ein vierter Keeper im ÖFB-Aufgebot.