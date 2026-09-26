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Ronaldinho und Wesley Sneijder.
Ronaldinho und Wesley Sneijder.
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Weltstars in Österreich

14 Tore! Fußball-Spektakel um Ronaldinho in Klagenfurt

Fußball-Legenden sorgen in Klagenfurt für ein echtes Torspektakel. Beim Ronaldinho’s Legends Cup fallen unglaubliche 14 Treffer.
Sport Heute
Von Sport Heute
26.09.2026, 18:45
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Ein echtes Torspektakel bekamen die Fans in Klagenfurt zu sehen. Beim Ronaldinho’s Legends Cup trennten sich die internationale Auswahl rund um den brasilianischen Weltstar und das österreichische Legendenteam Copa Pele mit einem spektakulären 7:7.

Für das Team Ronaldinho liefen neben dem früheren Barcelona-Star auch zahlreiche weitere große Namen auf. Unter anderem waren Wesley Sneijder, Maicon, Bruno Alves, Giorgos Karagounis, Hernanes und Ronald de Boer mit dabei.

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Nach den ersten 35 Minuten führte die internationale Auswahl mit 4:2. Für einen der Höhepunkte sorgte Sneijder mit einem sehenswerten Schlenzer. Auch Ronaldinho durfte jubeln und verwandelte einen Elfmeter. Zudem trug sich Marcos Tavares in die Torschützenliste ein.

Nach dem Seitenwechsel meldeten sich die österreichischen Legenden zurück. Michael Liendl verkürzte mit einem sehenswerten Volleyschuss, doch Jessey Sneijder, der Sohn von Wesley Sneijder, und Griechenlands Europameister Karagounis schraubten den Spielstand anschließend auf 6:3.

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Nach zweimal 35 Minuten war das Fußballfest aber noch nicht vorbei. In einer zusätzlichen, 15-minütigen dritten Halbzeit ging es noch einmal richtig zur Sache. Stefan Maierhofer verkürzte zunächst auf 4:6, ehe Wesley Sneijder mit seinem zweiten Treffer auf 7:4 stellte. Liendl antwortete ebenfalls mit seinem zweiten Tor zum 5:7.

    Dann wurde es noch einmal richtig spannend. Maierhofer staubte nach einem Kopfball von Walter Schachner zum 6:7 ab. In der allerletzten Aktion gelang Copa Pele tatsächlich noch der Ausgleich: Liendl bediente Jakob Jantscher mit einem Traumpass, der zum 7:7-Endstand einschoss. Damit endete das Legenden-Spektakel in der Wörthersee Arena mit unglaublichen 14 Treffern – und ohne Sieger.

    red,26.09.2026, 18:45
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