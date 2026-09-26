i Lamine Yamal darf jubeln. IMAGO/Crystal Pix Weltmeister jubelt Spanien gewinnt wilden Schlagabtausch gegen England Im ersten Spiel nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft kann sich Spanien mit 3:2 gegen England durchsetzen. Von Sport Heute 26.09.2026, 22:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Spanien ist mit einem Sieg in die Zeit nach dem WM-Triumph gestartet. Der Weltmeister setzte sich in einem unterhaltsamen Duell mit 3:2 gegen England durch. Die Entscheidung fiel erst in der Schlussphase.

Dabei erwischten die Spanier einen perfekten Start. Bereits in der zweiten Minute brachte Lamine Yamal die Gäste mit 1:0 in Führung. England benötigte einige Zeit, um in die Partie zu finden, schlug vor der Pause aber gleich doppelt zurück.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

In der 36. Minute erzielte Anthony Gordon nach Vorarbeit von Jude Bellingham den Ausgleich. Nur vier Minuten später drehte England die Begegnung komplett. Nico O'Reilly bereitete vor, Harry Kane köpfte zum 2:1 ein.

Kurz nach dem Seitenwechsel hatte Kane sogar die große Möglichkeit, die Führung auszubauen. Nach einem VAR-Check bekam England einen Elfmeter zugesprochen. Der Stürmer trat selbst an, vergab den Strafstoß in der 54. Minute jedoch.

Das sollte sich rächen. Spanien reagierte mit Wechseln, Alex Baena und Mikel Oyarzabal kamen in der 56. Minute in die Partie. Nur vier Minuten später sorgte Baena nach Vorlage von Dani Olmo für das 2:2.

Spanien dreht Spiel erneut

In der Schlussphase drehten die Spanier das Spiel schließlich wieder zu ihren Gunsten. In der 74. Minute bediente Baena den eingewechselten Oyarzabal, der zum 3:2 für den Weltmeister traf.

England versuchte in den verbleibenden Minuten noch einmal alles und brachte mehrere frische Kräfte. Der Ausgleich gelang den Gastgebern jedoch nicht mehr. Damit feierte Spanien im ersten Spiel nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft einen 3:2-Erfolg gegen England.