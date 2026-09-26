i Franco Foda GEPA pictures Ex-ÖFB-Teamchef Foda vor Happel-Rückkehr: "Fühlt sich gut an" Franco Foda kehrt mit dem Kosovo nach Österreich zurück. Im ausverkauften Happel-Stadion trifft der Ex-Teamchef auf seinen Nachfolger Ralf Rangnick. Von Sport Heute 26.09.2026, 21:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Franco Foda kehrt am Sonntag an seine frühere Wirkungsstätte zurück. Der ehemalige ÖFB-Teamchef gastiert mit dem Kosovo in der Nations League im ausverkauften Ernst-Happel-Stadion und trifft dabei auf seinen Nachfolger Ralf Rangnick.

Von 2017 bis 2022 betreute Foda das österreichische Nationalteam. Dass er einige Jahre später als Trainer eines Gegners nach Wien zurückkehren würde, habe er damals nicht erwartet. "Ich hätte nicht im Entferntesten daran gedacht, einmal mit einem anderen Nationalteam gegen das österreichische zu spielen. Es fühlt sich gut an, es ist schön, wieder hier zu sein", sagte der 60-Jährige im ORF-Interview.

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Die Favoritenrolle sieht Foda klar beim ÖFB-Team. "Österreich ist der Favorit, das ist Fakt. Aber trotz allem wissen wir, Fußball wird auf dem Platz entschieden." Das Duell mit Rangnick sei für ihn dennoch "ein Spiel wie jedes andere".

Auf seine fünf Jahre als österreichischer Teamchef blickt Foda positiv zurück. "Es waren fünf wunderbare Jahre, ich hatte tolle Spieler und ein tolles Umfeld." Als Höhepunkte nannte er unter anderem den Einzug ins EM-Achtelfinale und den Aufstieg in die Nations-League-Liga A. Zu den Enttäuschungen zählte das Scheitern im WM-Play-off gegen Wales.

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Einige Spieler aus seiner damaligen Amtszeit stehen auch heute noch im ÖFB-Aufgebot. Foda kennt den Gegner daher gut, verweist aber auch auf die Entwicklung unter Rangnick. "Es sind einige wichtige Spieler nicht dabei, aber die Mannschaft hat nach wie vor große Qualität und sie haben einen guten Trainer, einen guten Staff."

Verstecken will sich der Kosovo in Wien nicht. "Wenn wir am Limit spielen, wenn wir genauso die Leistung bringen wie gegen Irland und in vielen anderen Spielen, vor allen Dingen auch auswärts, zum Beispiel in Schweden, dann wissen wir, in einem Spiel ist immer alles möglich", erklärte Foda.

Selbstvertrauen gibt dem Kosovo dabei auch die jüngste Auswärtsbilanz. Vier der vergangenen fünf Pflichtspiele in der Fremde wurden gewonnen. Zudem werden am Sonntag zahlreiche kosovarische Fans im Ernst-Happel-Stadion erwartet.