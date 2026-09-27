i ORF-Moderator Rainer Pariasek bekmmt gegen den Kosovo eine Pause. GEPA pictures Nations League Pause für ORF-Star Pariasek beim ÖFB-Team Am Donnerstag stand Rainer Pariasek als ORF-Moderator beim 3:1-Erfolg gegen Israel vor der Kamera. Nun erhält der Star aber eine Pause. Von Sport Heute 27.09.2026, 09:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach dem erfolgreichen Nations-League-Auftakt gegen Israel (3:1) wartet am Sonntag bereits die nächste Aufgabe auf das ÖFB-Team. Österreich empfängt im Wiener Ernst-Happel-Stadion den Kosovo mit Ex-ÖFB-Teamchef Franco Foda an der Seitenlinie. Im ORF gibt es dabei auch Änderungen im TV-Team.

Moderator Rainer Pariasek bekommt eine Pause. Der ORF-Star war beim Auftakt gegen Israel gemeinsam mit Herbert Prohaska und Peter Stöger am Spielfeldrand im Einsatz. Beim zweiten Nations-League-Spiel übernimmt nun Alina Zellhofer die Moderation.

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Wiedersehen mit Pariasek kommt

Die ORF-Übertragung beginnt am Sonntag um 17.20 Uhr in ORF 1, Anstoß ist um 18 Uhr. Zellhofer analysiert die Partie gemeinsam mit Prohaska und der Ex-Teamspielerin Viktoria Schnaderbeck. Als Kommentator ist Thomas König im Einsatz, unterstützt von Ex-ÖFB-Ass Andreas Ivanschitz.

Für Pariasek ist es allerdings nur eine kurze Pause. Bereits beim Auswärtsspiel gegen den Kosovo am 4. Oktober in Pristina ist er wieder im Einsatz. Dort bildet er das Analyse-Team mit Andreas Ivanschitz und Helge Payer. Da kommentiert dann Oliver Polzer, an seiner Seite ist Roman Mählich.

Österreich gegen Israel – die ÖFB-Noten i ?

Beim Auswärtsspiel gegen Irland am Donnerstag (Anstoß um 20.45 Uhr) führt dann Christian Diendorfer durch den Abend. An seiner Seite analysieren Stöger und Schnaderbeck. Dietmar Wolff kommentiert gemeinsam mit Ivanschitz.