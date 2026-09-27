i Da die Männer die Wohnung trotz Aufforderung nicht freiwillig öffneten, wurde schließlich die Sondereinheit WEGA hinzugezogen. Leserreporter Einsatz in Wien Vater und Sohn feiern Drogen-Party, WEGA stürmt Wohnung Eine laute und substanzreiche Party sorgte am Samstagabend in Wien-Floridsdorf für einen WEGA-Einsatz. Vater und Sohn landen sogar im Spital. Von Community Heute 27.09.2026, 11:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein lautstarker Zwischenfall sorgte für einen Einsatz der Wiener Polizei: Ein Vater und sein Sohn sollen sich am Samstag gegen 22.30 Uhr stark alkoholisiert in einer Wohnung aufgehalten und dort lautstark herumgeschrien haben. Zudem bestand der Verdacht, dass die beiden möglicherweise unter dem Einfluss von Suchtmitteln standen.

WEGA muss Wohnung aubrechen

Da die Männer die Wohnung trotz Aufforderung nicht freiwillig öffneten, wurde schließlich die Sondereinheit WEGA hinzugezogen. Die Einsatzkräfte verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der Wohnung.

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Dort trafen die Beamten auf die beiden offenbar stark beeinträchtigten Männer. Aufgrund ihres Zustandes, der offenbar durch Alkohol und vermutlich Suchtmittel verursacht wurde, mussten Vater und Sohn vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Spital gebracht werden.

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Ob neben Alkohol tatsächlich auch Suchtmittel im Spiel waren und was den lautstarken Vorfall ausgelöst hatte, ist derzeit noch unklar.