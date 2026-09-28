Thomas Morgensterns Breitling-Heli spurlos verschwunden

Dreister Coup rund um den ehemaligen Skisprungstar Thomas Morgenstern: Ein Helikopter aus seinem Hangar soll gestohlen worden sein. Ein Unternehmer machte den Vorfall am Montag auf Instagram öffentlich.
Demnach sollen Unbekannte in den Hangar eingebrochen und anschließend mit dem Hubschrauber weggeflogen sein. Um 4.20 Uhr wurde demnach der letzte Kontakt mit der Maschine im kroatischen Luftraum registriert. Seitdem fehlt von dem Heli mit der Registrierung OEXHK jede Spur.
Bei der gestohlenen Maschine handelt es sich um einen leichten Robinson-Hubschrauber, der als Mehrzweckmaschine eingesetzt werden kann. Bis zu drei Passagiere können damit befördert werden.
Der Typ ist unter anderem für Rund- und Sightseeing-Flüge geeignet und gilt als besonders wendig. Gerade deshalb soll der Heli für geübte Piloten relativ flexibel einsetzbar sein.
Unverkennbar ist das konkrete Exemplar durch seine dunkelblaue Lackierung mit gelben Akzenten. Dazu kommt ein großer, auffälliger Breitling-Schriftzug.
Werde Whatsapp-Leserreporter unter der Nummer 0670 400 400 4 und kassiere 50 Euro für dein Foto in der Tageszeitung oder dein Video auf Heute.at!
Für Morgenstern ist die Fliegerei längst mehr als ein Hobby. Der ehemalige Skispringer entdeckte nach seiner Sportkarriere seine Leidenschaft für Hubschrauber und nahm auch an Wettbewerben teil. 2015 wurde er bei der Helikopter-Weltmeisterschaft in Polen Junioren-Weltmeister.
Morgenstern betreibt zudem ein eigenes Helikopterunternehmen und bietet unter anderem Rund-, Shuttle- und Transportflüge an. Wo sich der gestohlene Hubschrauber derzeit befindet und wer hinter dem Diebstahl steckt, ist bislang unklar.