i Ex-Skispringer Thomas Morgenstern Gepa Letzter Kontakt in Kroatien Thomas Morgensterns Breitling-Heli spurlos verschwunden Unbekannte sollen in den Hangar von Ex-Skisprungstar Thomas Morgenstern eingebrochen sein. Danach flogen sie mit dem Helikopter in Richtung Süden. Von Community Heute 28.09.2026, 11:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dreister Coup rund um den ehemaligen Skisprungstar Thomas Morgenstern: Ein Helikopter aus seinem Hangar soll gestohlen worden sein. Ein Unternehmer machte den Vorfall am Montag auf Instagram öffentlich.

Demnach sollen Unbekannte in den Hangar eingebrochen und anschließend mit dem Hubschrauber weggeflogen sein. Um 4.20 Uhr wurde demnach der letzte Kontakt mit der Maschine im kroatischen Luftraum registriert. Seitdem fehlt von dem Heli mit der Registrierung OEXHK jede Spur.

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Auffälliger Breitling-Heli

Bei der gestohlenen Maschine handelt es sich um einen leichten Robinson-Hubschrauber, der als Mehrzweckmaschine eingesetzt werden kann. Bis zu drei Passagiere können damit befördert werden.

Der Typ ist unter anderem für Rund- und Sightseeing-Flüge geeignet und gilt als besonders wendig. Gerade deshalb soll der Heli für geübte Piloten relativ flexibel einsetzbar sein.

Unverkennbar ist das konkrete Exemplar durch seine dunkelblaue Lackierung mit gelben Akzenten. Dazu kommt ein großer, auffälliger Breitling-Schriftzug.

Morgenstern seit Jahren im Cockpit

Für Morgenstern ist die Fliegerei längst mehr als ein Hobby. Der ehemalige Skispringer entdeckte nach seiner Sportkarriere seine Leidenschaft für Hubschrauber und nahm auch an Wettbewerben teil. 2015 wurde er bei der Helikopter-Weltmeisterschaft in Polen Junioren-Weltmeister.

Morgenstern betreibt zudem ein eigenes Helikopterunternehmen und bietet unter anderem Rund-, Shuttle- und Transportflüge an. Wo sich der gestohlene Hubschrauber derzeit befindet und wer hinter dem Diebstahl steckt, ist bislang unklar.