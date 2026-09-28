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Mega-Stau auch auf der A23 bei Wien (Archiv)
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Blechlawinen am Montag: Stau-Chaos auf Wiens Straßen

Der Start in die neue Woche sorgt bei Autofahrern für Geduldsproben: Auf mehreren wichtigen Verkehrsachsen in und rund um Wien stehen die Fahrzeuge.
Maxim Zdziarski
Von Maxim Zdziarski
28.09.2026, 09:15
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Montagmorgen, Berufsverkehr und jede Menge Blech: Auf Wiens Straßen geht derzeit nur langsam etwas weiter. Autofahrer müssen sich am Start in die neue Woche auf deutliche Verzögerungen und Zeitverluste einstellen.

    Nordbrücke und Tangente dicht

    Besonders zäh läuft der Verkehr auf der Nordbrücke stadteinwärts – auch die zahlreichen Zufahrten sind betroffen. Auf der S2 und der A23 Südosttangente Richtung Graz müssen Autofahrer zwischen der Breitenleer Straße und dem Knoten Prater aktuell mit mindestens 30 Minuten Zeitverlust rechnen. Die Auswirkungen reichen auch auf die A22 zurück. Dort staut es sich bereits ab der Reichsbrücke.

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    Staus, Sperren, Baustellen und Verzögerungen auf Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen. Alle Verkehrsmeldungen LIVE
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    Baustelle sorgt für zusätzliche Behinderung

    Auch im 22. Bezirk müssen Autofahrer Geduld beweisen. Auf der Erzherzog-Karl-Straße Richtung Aspern steht wegen einer Baustelle derzeit nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Damit kommt es auch auf den Ausweichrouten zu zusätzlichen Verzögerungen.

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    Schwerer Unfall auf der S1

    Noch angespannter ist die Situation auf der S1 Richtung Vösendorf. Zwischen Rannersdorf und Leopoldsdorf sorgt ein schwerer Unfall mit mehreren Fahrzeugen für Behinderungen.

    Der Stau reicht bereits bis zum Knoten Schwechat zurück. Autofahrer müssen dort aktuell mit rund 20 Minuten Zeitverlust rechnen. Auch die A4 ist von den Auswirkungen betroffen: Der Rückstau reicht bereits bis in den Bereich des Flughafens Schwechat.

    zdz,28.09.2026, 09:15
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