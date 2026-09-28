Blechlawinen am Montag: Stau-Chaos auf Wiens Straßen

Montagmorgen, Berufsverkehr und jede Menge Blech: Auf Wiens Straßen geht derzeit nur langsam etwas weiter. Autofahrer müssen sich am Start in die neue Woche auf deutliche Verzögerungen und Zeitverluste einstellen.
Besonders zäh läuft der Verkehr auf der Nordbrücke stadteinwärts – auch die zahlreichen Zufahrten sind betroffen. Auf der S2 und der A23 Südosttangente Richtung Graz müssen Autofahrer zwischen der Breitenleer Straße und dem Knoten Prater aktuell mit mindestens 30 Minuten Zeitverlust rechnen. Die Auswirkungen reichen auch auf die A22 zurück. Dort staut es sich bereits ab der Reichsbrücke.
Auch im 22. Bezirk müssen Autofahrer Geduld beweisen. Auf der Erzherzog-Karl-Straße Richtung Aspern steht wegen einer Baustelle derzeit nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Damit kommt es auch auf den Ausweichrouten zu zusätzlichen Verzögerungen.
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Noch angespannter ist die Situation auf der S1 Richtung Vösendorf. Zwischen Rannersdorf und Leopoldsdorf sorgt ein schwerer Unfall mit mehreren Fahrzeugen für Behinderungen.
Der Stau reicht bereits bis zum Knoten Schwechat zurück. Autofahrer müssen dort aktuell mit rund 20 Minuten Zeitverlust rechnen. Auch die A4 ist von den Auswirkungen betroffen: Der Rückstau reicht bereits bis in den Bereich des Flughafens Schwechat.