i Thomas Morgenstern mit Manuel Aster: Ihr Breitling-Heli wurde gestohlen. zVg / Privat Ungewöhnlicher Coup Die letzte Spur! Hier verschwand der Morgenstern-Heli Ein Hubschrauber von Ex-Skisprungstar Thomas Morgenstern wurde aus einem Hangar gestohlen. Brisant: Die Maschine wurde ins Ausland gebracht. Von Maxim Zdziarski 28.09.2026, 14:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Hubschrauber von Ex-Skisprungstar Thomas Morgenstern soll aus einem Hangar gestohlen worden sein. Besonders brisant: Die Maschine wurde offenbar über die Grenze geflogen – der letzte Kontakt bestand im kroatischen Luftraum – "Heute" berichtete.

Ein ungewöhnlicher Diebstahl beschäftigt derzeit die Behörden: Aus einem Hangar soll ein Robinson R44 verschwunden sein, der Thomas Morgenstern und dem Unternehmer Manuel Aster zugeordnet wird. Aster machte den mutmaßlichen Diebstahl über Instagram öffentlich.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Nach den bisher bekannten Informationen verschafften sich Unbekannte Zugang zum Hangar und sollen den Helikopter gegen 2 Uhr morgens aus Mauterndorf (Salzburg) gestohlen haben. Die Maschine soll danach gestartet und in Richtung Süden geflogen sein.

Gegen 4.20 Uhr gab es schließlich den letzten bekannten Kontakt. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Hubschrauber demnach im kroatischen Luftraum im Bereich der Insel Pag. Danach verliert sich seine Spur.

Vier Personen finden im R44 Platz

Thomas Morgenstern und der gestohlene Hubschrauber. Stefan Voitl / Red Bull Content Pool

Der Robinson R44 ist kein kleiner Einsitzer. In der Maschine können neben dem Piloten drei weitere Personen Platz nehmen. Der Helikopter wird unter anderem für Rundflüge, Transporte und andere Einsätze verwendet.

Unter der Haube arbeitet ein Lycoming IO-540 mit 245 PS Startleistung. Der R44 bringt ein Leergewicht von rund 678 Kilogramm auf die Waage und darf mit bis zu 1.134 Kilogramm Gesamtgewicht abheben.

Technisch ist die Maschine für durchaus beachtliche Distanzen ausgelegt. Die angegebene Reichweite beträgt rund 555 Kilometer, die Reisegeschwindigkeit bis zu 210 km/h. Die maximale Flughöhe liegt bei etwa 4.270 Metern.

Eigentümer des Helikopters ist Aster Manuel aus Wag der auch das Prechtlgut Chalet Dorf in Wagrain und in Asters Mountainclub betreibt. Das Fluggerät selbst wird durch die Firma Thomas Morgenstern Helikopter und von Thomas Morgenstern persönlich betrieben.

Hunderttausende Euro wert

Der Verlust dürfte auch finanziell erheblich sein. Ein neuer R44 kostet bereits in der Basisausstattung rund 568.000 Euro. Wer zusätzliche Avionik und Sonderausstattung ordert, kann laut vorliegenden Preisangaben bei rund 659.000 Euro landen.

Auch ein gebrauchter R44 ist alles andere als billig. Je nach Alter, Zustand und den noch verfügbaren Betriebsstunden bis zur Generalüberholung werden gebrauchte Maschinen mit etwa 132.000 bis 334.000 Euro gehandelt.

Dunkelblau, gelb und kaum zu übersehen

Für die Fahndung besonders interessant ist das Erscheinungsbild des gestohlenen Helikopters. Die Maschine ist dunkelblau lackiert und mit gelben Elementen versehen. Dazu kommt ein markanter Breitling-Schriftzug. Damit unterscheidet sich der R44 deutlich von vielen anderen Maschinen desselben Typs.

Letzte Spur in Kroatien

Wo sich der Hubschrauber inzwischen befindet, ist offen. Fest steht nach den bisher vorliegenden Informationen lediglich: Der letzte Kontakt wurde um 4.20 Uhr im kroatischen Luftraum bei der Insel Pag registriert. Nun gilt es zu klären, wer hinter dem mutmaßlichen Diebstahl steckt und wohin die auffällige Maschine anschließend gebracht wurde.