i ? Riesige Warteschlange Mega-Run auf Tichy-Eis – Wiener hamstern für den Winter Saisonende beim beliebten Tichy-Eissalon: Schon vor der Öffnung bildete sich eine Schlange bis zur U-Bahn-Station. Einige kommen sogar mit Eisboxen. Von Maxim Zdziarski 29.09.2026, 11:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Beim Tichy in Wien heißt es wieder: Saisonende! Doch bevor der Eissalon für die Winterpause seine Türen schließt, wollen es sich zahlreiche Eisfans noch einmal richtig gut gehen lassen. Schon fünf Minuten vor der Öffnung nimmt die Schlange laut einem Leserreporter kein Ende. Die Vorfreude auf die letzten Kugeln der Saison ist offenbar groß.

Eisfans legen Wintervorrat an

Besonders kurios: Einige Wiener kommen gleich mit Eisboxen von zu Hause, um sich mit ihrem geliebten Tichy-Eis einzudecken. Offenbar soll der Vorrat möglichst lange durch die kalten Wintermonate reichen. Die Wiener hamstern also ihr Eis – ganz nach dem Motto: Je mehr im Tiefkühler, desto besser.

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Noch einmal Tichy, bevor Schluss ist

Für viele gehört das Tichy-Eis einfach zum Wiener Sommer dazu. Zum Saisonende wird deshalb noch einmal kräftig zugeschlagen. Wer noch seinen persönlichen Eis-Wintervorrat sichern möchte, sollte sich allerdings beeilen – die Nachfrage zeigt: Die Wiener wollen offenbar nicht so schnell auf ihr Lieblingseis verzichten.