i Thomas Morgenstern und der gestohlene Hubschrauber. Stefan Voitl / Red Bull Content Pool Spektakulärer Coup Morgenstern-Heli weg – "Muss erfahrener Pilot sein" Unbekannte Täter haben den Helikopter von Thomas Morgenstern aus einem Hangar gestohlen. Um 4.20 Uhr wurde die Maschine zuletzt in Kroatien geortet. Von Maxim Zdziarski 28.09.2026, 18:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein gestohlener Hubschrauber sorgt derzeit für Aufsehen: Aus einem Hangar soll ein Robinson R44 von Thomas Morgenstern verschwunden sein. Nach dem mutmaßlichen Einbruch starteten die Täter mit der Maschine und flogen damit offenbar über die Grenze.

Die bisher bekannte Flugroute lässt dabei auf eine längere Reise schließen. Um 4.20 Uhr wurde der letzte Kontakt zum Hubschrauber im kroatischen Luftraum registriert. Danach verliert sich die Spur.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Eigentümer des Helikopters ist neben Thomas Morgenstern auch Aster Manuel aus Wag der auch das Prechtlgut Chalet Dorf in Wagrain und in Asters Mountainclub betreibt. Das Fluggerät selbst wird durch die Firma Thomas Morgenstern Helikopter und von Thomas Morgenstern persönlich betrieben.

"Es muss ein erfahrener Pilot sein"

Einfach den Schlüssel umdrehen und losfliegen ist bei einem Hubschrauber dieser Größe allerdings nicht möglich. Für den sicheren Betrieb eines R44 braucht es entsprechende Ausbildung und Flugerfahrung. "Es muss ein erfahrener Pilot sein", ist sich Aster sicher. Wer jedoch hinter dem Coup steckt, ist nach wie vor völlig unklar.

Thomas Morgenstern mit Manuel Aster: Der Breitling-Heli ist gestohlen worden. zVg / Privat

245 PS und 210 km/h

Der Robinson R44 ist ein viersitziger Hubschrauber. Neben dem Piloten können bis zu drei Passagiere mitfliegen. Die Maschine wird unter anderem für Rundflüge und verschiedene Transportaufgaben eingesetzt.

Technisch hat der R44 einiges zu bieten: Ein Lycoming IO-540 liefert eine Startleistung von rund 245 PS. Das Leergewicht beträgt etwa 678 Kilogramm, maximal darf die Maschine mit 1.134 Kilogramm abheben.

Mit bis zu 210 km/h Reisegeschwindigkeit und einer Reichweite von rund 555 Kilometern kann der Hubschrauber auch größere Distanzen zurücklegen. Die maximale Flughöhe wird mit 4.270 Metern angegeben.

Wert von mehreren hunderttausend Euro

Der mutmaßlich gestohlene R44 ist zudem ein äußerst wertvolles Fluggerät. Ein fabrikneues Modell kostet in der Standardausstattung rund 568.000 Euro. Mit zusätzlicher Avionik und Sonderausstattung kann der Kaufpreis auf etwa 659.000 Euro steigen.

Auch gebrauchte Exemplare werden für hohe Summen gehandelt. Je nach Zustand und den noch verbleibenden Betriebsstunden bis zur Generalüberholung liegen die Preise laut vorliegenden Angaben ungefähr zwischen 132.000 und 334.000 Euro.

Auffällige Lackierung

Bei der Suche könnte das Erscheinungsbild des Helikopters helfen. Die Maschine ist dunkelblau lackiert und mit gelben Akzenten versehen. Besonders ins Auge fällt der Breitling-Schriftzug. Damit ist der R44 vergleichsweise leicht von gewöhnlichen Maschinen desselben Typs zu unterscheiden.

Wo ist der Heli jetzt?

Die entscheidende Frage lautet nun: Wo befindet sich die Maschine? Nach dem letzten bekannten Kontakt im kroatischen Luftraum fehlt bislang jede Spur. Wer den Hangar aufgebrochen haben soll, wie die Täter den Helikopter starten konnten und wohin sie mit der Maschine weiterflogen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.