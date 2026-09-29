i Großeinsatz nach Feuer im Triiiple Tower Leserreporter Alarmstufe 2 Feuer im Triiiple Tower! Großeinsatz in der Landstraße Feueralarm im Wiener Triiiple Tower: Am Dienstag brach auf einem Balkon im 26. Stock ein Brand aus. Die Feuerwehr rückte mit 65 Einsatzkräften an. Von Maxim Zdziarski 29.09.2026, 08:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gegen 6.45 Uhr wurde die Wiener Feuerwehr zu einem Brand in den Triiiple Towers in der Landstraße alarmiert. Aufgrund der Höhe des Gebäudes wurde dabei automatisch Alarmstufe 2 ausgelöst. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, war bereits deutliches Feuer an einem der Türme zu sehen. Der Brand befand sich auf einem Balkon im 26. Stock.

i ?

Feuer rasch gelöscht

Die Feuerwehr konnte den Brand mit einer Löschleitung bekämpfen und schließlich ablöschen. Insgesamt standen 16 Fahrzeuge und 65 Einsatzkräfte im Einsatz. Nach rund einer Stunde war der Feuerwehreinsatz beendet.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Ob durch den Brand Menschen verletzt wurden, war zunächst nicht bekannt. Auch die genaue Ursache des Feuers ist derzeit noch offen.