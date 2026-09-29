Feuer im Triiiple Tower! Großeinsatz in der Landstraße

Gegen 6.45 Uhr wurde die Wiener Feuerwehr zu einem Brand in den Triiiple Towers in der Landstraße alarmiert. Aufgrund der Höhe des Gebäudes wurde dabei automatisch Alarmstufe 2 ausgelöst. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, war bereits deutliches Feuer an einem der Türme zu sehen. Der Brand befand sich auf einem Balkon im 26. Stock.
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Die Feuerwehr konnte den Brand mit einer Löschleitung bekämpfen und schließlich ablöschen. Insgesamt standen 16 Fahrzeuge und 65 Einsatzkräfte im Einsatz. Nach rund einer Stunde war der Feuerwehreinsatz beendet.
Ob durch den Brand Menschen verletzt wurden, war zunächst nicht bekannt. Auch die genaue Ursache des Feuers ist derzeit noch offen.