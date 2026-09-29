Dach gerät in Flammen! Feuerwehr stundenlang im Einsatz

Großeinsatz am Dienstag in Wien-Ottakring: In der Ecke Kempfengerngasse Ecke Wilheminenstraße im 16. Bezirk brach ein Brand in einem Wohnhaus aus. Mehrere Feuerwehrteams rückten an.
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Der Einsatz begann gegen 13.30 Uhr. Mehrere Teams der Feuerwehr waren vor Ort und nahmen die Brandbekämpfung auf. Die Flammen wurden mit einer Löschleitung bekämpft.
Auch nachdem das Feuer gelöscht war, war der Einsatz noch nicht beendet: Die Feuerwehr kontrollierte den betroffenen Bereich sorgfältig auf mögliche Glutnester, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern.
Erst gegen 17.30 Uhr konnten die Arbeiten beendet werden. Damit dauerte der Feuerwehreinsatz insgesamt rund vier Stunden. Informationen über mögliche Verletzte sowie zur Brandursache lagen zunächst nicht vor.