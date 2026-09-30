Schlägerei am Westbahnhof sorgt für Großeinsatz

Am Dienstag gegen 22 Uhr rückten zahlreiche Polizeikräfte zum Bereich Westbahnhof beim Europaplatz aus. Auslöser war laut Wiener Polizei ein Notruf über einen möglichen Raufhandel. Als die Beamten eintrafen, konnten sie allerdings nur einen Mann antreffen.
Der Mann soll laut Polizei angegeben haben, dass ihn ein bislang unbekannter Mann geschlagen habe. Daraufhin sei er gestürzt und habe sich dabei verletzt. Eine genauere Befragung des Mannes war allerdings nicht möglich.
Nach Angaben der Polizei dürfte er stark alkoholisiert gewesen sein und machte deshalb nur wirre beziehungsweise nicht nachvollziehbare Angaben zum Geschehen.
Der mutmaßliche Angreifer konnte vor Ort nicht angetroffen werden. Auch die genauen Umstände des Vorfalls sind derzeit unklar.
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Die Polizei muss nun klären, was sich rund um den Westbahnhof tatsächlich ereignet hat. Fest steht bislang nur: Ein verletzter Mann wurde nach einem gemeldeten Raufhandel angetroffen – eine Einvernahme war aufgrund seines Zustands nicht möglich.