Bus kollidiert mit Radfahrer – Wiener (41) verletzt

Unfall-Alarm am Donnerstag in Wien-Liesing! Ein 41-jähriger Radfahrer war knapp vor 7.00 Uhr auf der Anton-Baumgartner-Straße unterwegs, als es zu einer Kollision mit einem Bus der Linie 67A kam – sofort rückten die Rettungskräfte aus.
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Gegenüber "Heute" bestätigte ein Pressesprecher der Berufsrettung Wien den Einsatz. Der Sozialmedizinische Dienst versorgte den verletzten Radfahrer vor Ort. Anschließend wurde der 41-Jährige mit Prellungen sowie dem Verdacht auf eine Nasenfraktur in ein Spital gebracht.
Wie genau es zu der Kollision zwischen dem Radfahrer und dem Bus der Linie 67A kam, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Nähere Informationen zum genauen Unfallhergang lagen zunächst nicht vor.