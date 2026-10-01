i Am Donnerstag kam es in Alterlaa zu einer Kollision zwischen einem Bus und einem Radfahrer. Leserreporter Unfall in Liesing Bus kollidiert mit Radfahrer – Wiener (41) verletzt Im Wiener Frühverkehr kam es am Donnerstag zu einem Unfall. Ein Radfahrer wurde in Liesing von einem Bus erfasst. Von Community Heute 01.10.2026, 11:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Unfall-Alarm am Donnerstag in Wien-Liesing! Ein 41-jähriger Radfahrer war knapp vor 7.00 Uhr auf der Anton-Baumgartner-Straße unterwegs, als es zu einer Kollision mit einem Bus der Linie 67A kam – sofort rückten die Rettungskräfte aus.

Gegenüber "Heute" bestätigte ein Pressesprecher der Berufsrettung Wien den Einsatz. Der Sozialmedizinische Dienst versorgte den verletzten Radfahrer vor Ort. Anschließend wurde der 41-Jährige mit Prellungen sowie dem Verdacht auf eine Nasenfraktur in ein Spital gebracht.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Wie genau es zu der Kollision zwischen dem Radfahrer und dem Bus der Linie 67A kam, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Nähere Informationen zum genauen Unfallhergang lagen zunächst nicht vor.