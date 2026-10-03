i Massenkarambolage auf Wiener Tangente Leserreporter Zwei Unfälle in Wien Mehre Autos in Crash verwickelt – Stau auf Tangente Zwei voneinander unabhängige Unfälle sorgten am Freitagabend für Stau auf der Wiener Südosttangente. Von Community Heute 03.10.2026, 13:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Verkehrsunfälle sorgten am Freitagabend für Stau auf der Wiener Südosttangente! Kurz nach 20 Uhr kam es auf der stark befahrenen Strecke zu zwei voneinander unabhängigen Unfällen. Die Zwischenfälle sorgten für Behinderungen und verlangsamten den Verkehr deutlich.

Bei einem der Unfälle touchierte ein Pkw-Lenker beim Spurwechsel das Fahrzeug eines anderen Verkehrsteilnehmers. Durch die Kollision wurde auch ein dritter Pkw in Mitleidenschaft gezogen. Trotz des Zusammenstoßes hatten die Beteiligten Glück: Verletzt wurde niemand. An den Fahrzeugen entstand allerdings Sachschaden.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Stau-Chaos im Abendverkehr

Die Auswirkungen waren auch für andere Autofahrer deutlich spürbar. Auf der Tangente bildete sich Stau, wie Aufnahmen eines "Heute"-Lesers zeigen. Zahlreiche Lenker mussten am Freitagabend Geduld mitbringen.

Zudem ereignete sich ein weiterer, davon unabhängiger Verkehrsunfall. Auch dabei entstand Sachschaden, wie ein Pressesprecher der Wiener Polizei gegenüber "Heute" erklärt. Einer der beteiligten Lenker blieb allerdings nicht vor Ort, sondern verließ die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Fahrerflucht aufgenommen. Nähere Hintergründe zu dem zweiten Unfall sind derzeit noch nicht bekannt.