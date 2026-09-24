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Schauplatz der rasanten Fahrt war die Südosttangente in Wien.
Schauplatz der rasanten Fahrt war die Südosttangente in Wien.
"Heute"
153 km/h auf "Tangente"

Lenker (23) ist nach Tempo-Rausch Bike und "Deckel" los

Für einen 23-jährigen Motorradfahrer endete eine Fahrt auf der A23 in Wien jäh. Der Mann ist seinen Führerschein los, sein Bike wurde beschlagnahmt.
Michael Rauhofer-Redl
Von Michael Rauhofer-Redl
24.09.2026, 19:19
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Polizisten der Landesverkehrsabteilung Wien wurden am Mittwochabend auf der Südosttangente A23 auf einen Motorradfahrer aufmerksam, der mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war.

Polizei nahm Verfolgung auf

Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und führten mittels Videosystems eine Geschwindigkeitsmessung durch. Dabei wurde eine Spitzengeschwindigkeit von 153 km/h bei erlaubten 80 km/h festgestellt.

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Der Lenker, ein 23-jähriger österreichischer Staatsbürger, wurde angehalten. Die Polizisten nahmen ihm den Führerschein ab. Ein Schnellrichter stellte vor Ort eine Strafverfügung aus. Darüber hinaus wurde das Motorrad von den Beamten vorläufig beschlagnahmt.

mrr,24.09.2026, 19:19
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