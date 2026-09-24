Lenker (23) ist nach Tempo-Rausch Bike und "Deckel" los

Polizisten der Landesverkehrsabteilung Wien wurden am Mittwochabend auf der Südosttangente A23 auf einen Motorradfahrer aufmerksam, der mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war.
Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und führten mittels Videosystems eine Geschwindigkeitsmessung durch. Dabei wurde eine Spitzengeschwindigkeit von 153 km/h bei erlaubten 80 km/h festgestellt.
Der Lenker, ein 23-jähriger österreichischer Staatsbürger, wurde angehalten. Die Polizisten nahmen ihm den Führerschein ab. Ein Schnellrichter stellte vor Ort eine Strafverfügung aus. Darüber hinaus wurde das Motorrad von den Beamten vorläufig beschlagnahmt.