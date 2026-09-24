i Gegen diese zwei bislang unbekannte Männer besteht der Verdacht des gewerbsmäßigen Diebstahls. LPD Wien Fahndung in Wien Wenn Du diese Männer siehst, ruf sofort die Polizei! In Wiener Lokalen sollen zwei Männer Kellnerinnen und Gäste bestohlen haben. Die Polizei fahndet nun öffentlich. Einer trägt ein auffälliges Tattoo. Von Newsdesk Heute 24.09.2026, 18:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In Wien läuft eine Öffentlichkeitsfahndung nach zwei bislang unbekannten Männern. Sie stehen im Verdacht, zwischen 5. und 25. August 2026 in mehreren Lokalen Geldbörsen gestohlen zu haben.

Betroffen waren Lokale in Wieden, Neubau, Meidling, Penzing und Rudolfsheim-Fünfhaus. Die mutmaßlichen Täter sollen dort Getränke konsumiert und Kellnerinnen sowie Gäste in Gespräche verwickelt haben. Danach sollen sie den Opfern die Geldbörsen gestohlen haben.

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Der Schaden liegt laut den vorliegenden Informationen im mittleren vierstelligen Eurobereich. Im Zuge der Ermittlungen wurden Lichtbilder der beiden Tatverdächtigen aus Überwachungskameras der betroffenen Lokale gesichert.

Die Landespolizeidirektion Wien ersucht über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien um Veröffentlichung der Lichtbilder. Besonders auffällig: Einer der mutmaßlichen Täter soll eine Tätowierung in Form von Flügeln im Nacken haben.

Polizei anrufen

Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort der beiden Männer werden an die Polizeiinspektion Storchengasse unter 01-31310-47340 erbeten. Hinweise sind auch anonym möglich.