Mit zerbrochener Flasche attackiert – Wiener im Spital

Blutige Auseinandersetzung am Mariahilfer Gürtel! Ein Mann (38) soll im Zuge eines Streits gegen 21.00 Uhr einen 37-Jährigen mit einer zerbrochenen Glasflasche attackiert haben. Das Opfer wurde dabei verletzt und erlitt mehrere Schnitte an den Beinen.
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Polizisten der Polizeiinspektion Leyserstraße rückten zum Einsatzort aus. Da sich der mutmaßliche Angreifer aggressiv verhielt, wurden auch Kräfte der Stadtpolizeikommanden Josefstadt und Fünfhaus sowie die WEGA hinzugezogen. Für den 38-Jährigen klickten schließlich die Handschellen.
Der verletzte 37-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt. Auch er verhielt sich laut Polizei zunächst aufbrausend und aggressiv, konnte von den Beamten jedoch beruhigt werden. Anschließend wurde er durch den Rettungsdienst in ein Spital gebracht.
Im Zuge der Ermittlungen zeichnete sich schließlich der mögliche Hintergrund der Auseinandersetzung ab: Der 38-Jährige soll seinem Kontrahenten vorgeworfen haben, versucht zu haben, eine Tasche zu stehlen.
Eine Einvernahme des Tatverdächtigen war laut Polizei aufgrund einer Suchtgiftbeeinträchtigung zunächst nicht möglich. Weitere Ermittlungen zum Vorfall wurden aufgenommen