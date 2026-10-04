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In der Wiener City kam es zu einem Polizeieinsatz. (Symbolbild)
In der Wiener City kam es zu einem Polizeieinsatz. (Symbolbild)
Bild: Leserreporter
Mann attackiert Passanten

Wilde Verfolgungsjagd in der Wiener City

Ein 26-Jähriger soll mitten in der Wiener City einen Passanten attackiert haben. Nach seiner Festnahme eskalierte die Situation erneut.
Justine Gull
Von Justine Gull
04.10.2026, 19:00
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Wilde Szenen mitten in der Wiener City! Ein 26-jähriger Österreicher soll zunächst einen Passanten unvermittelt gestoßen und ihm mit der Faust gegen den Hals geschlagen haben. Anschließend ergriff der Mann die Flucht.

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Ein "Heute"-Leser beobachtete den Polizeieinsatz und berichtet von mehreren Einsatzfahrzeugen, die dem Flüchtenden folgten. Im Bereich einer Baustelle in einer Sackgasse war schließlich Endstation: Dort konnten die Beamten den 26-jährigen Österreicher festnehmen, wie die Pressestelle der Polizei Wien auf "Heute"-Nachfrage bestätigte.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

    Doch auch nach der Festnahme beruhigte sich die Situation nicht. Er beschimpfte die Polizisten und verhielt sich äußerst aggressiv. Bei seiner Überstellung in das Polizeianhaltezentrum musste schließlich sogar Pfefferspray eingesetzt werden.

    Gul,04.10.2026, 19:00
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