Wilde Verfolgungsjagd in der Wiener City

Wilde Szenen mitten in der Wiener City! Ein 26-jähriger Österreicher soll zunächst einen Passanten unvermittelt gestoßen und ihm mit der Faust gegen den Hals geschlagen haben. Anschließend ergriff der Mann die Flucht.
Werde Whatsapp-Leserreporter unter der Nummer 0670 400 400 4 und kassiere 50 Euro für dein Foto in der Tageszeitung oder dein Video auf Heute.at!
Ein "Heute"-Leser beobachtete den Polizeieinsatz und berichtet von mehreren Einsatzfahrzeugen, die dem Flüchtenden folgten. Im Bereich einer Baustelle in einer Sackgasse war schließlich Endstation: Dort konnten die Beamten den 26-jährigen Österreicher festnehmen, wie die Pressestelle der Polizei Wien auf "Heute"-Nachfrage bestätigte.
Doch auch nach der Festnahme beruhigte sich die Situation nicht. Er beschimpfte die Polizisten und verhielt sich äußerst aggressiv. Bei seiner Überstellung in das Polizeianhaltezentrum musste schließlich sogar Pfefferspray eingesetzt werden.