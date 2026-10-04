i In der Wiener City kam es zu einem Polizeieinsatz. (Symbolbild) Bild: Leserreporter Mann attackiert Passanten Wilde Verfolgungsjagd in der Wiener City Ein 26-Jähriger soll mitten in der Wiener City einen Passanten attackiert haben. Nach seiner Festnahme eskalierte die Situation erneut. Von Justine Gull 04.10.2026, 19:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wilde Szenen mitten in der Wiener City! Ein 26-jähriger Österreicher soll zunächst einen Passanten unvermittelt gestoßen und ihm mit der Faust gegen den Hals geschlagen haben. Anschließend ergriff der Mann die Flucht.

Ein "Heute"-Leser beobachtete den Polizeieinsatz und berichtet von mehreren Einsatzfahrzeugen, die dem Flüchtenden folgten. Im Bereich einer Baustelle in einer Sackgasse war schließlich Endstation: Dort konnten die Beamten den 26-jährigen Österreicher festnehmen, wie die Pressestelle der Polizei Wien auf "Heute"-Nachfrage bestätigte.

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Doch auch nach der Festnahme beruhigte sich die Situation nicht. Er beschimpfte die Polizisten und verhielt sich äußerst aggressiv. Bei seiner Überstellung in das Polizeianhaltezentrum musste schließlich sogar Pfefferspray eingesetzt werden.