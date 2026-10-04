Große Rauchsäule über Wien – Gemeindebau in Flammen

Alarm in Wien-Favoriten! Am späten Sonntagnachmittag rückte die Wiener Berufsfeuerwehr zu einem Einsatz in den zehnten Gemeindebezirk aus. Schon aus weiter Entfernung war eine riesige Rauchwolke über dem Bezirk zu erkennen. Laut ersten Informationen soll es sich um einen Brand in einem Mehrparteienhaus handeln.
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Auf "Heute"-Nachfrage bestätigte ein Pressesprecher der Wiener Berufsfeuerwehr den laufenden Einsatz. Die Florianis befanden sich am späten Nachmittag noch vor Ort. Die Evakuierung soll derzeit noch stattfinden. Die Feuerwehrkräfte rückte mit acht Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften aus.
Wie die Wiener Berufsfeuerwehr gegenüber "Heute" erklärt, war ein aufgesetztes Bauteil auf dem Wohnhaus in Brand geraten. Dieses ist glücklicherweise unbewohnt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.
Gegen 18 Uhr konnten die Florianis schließlich "Brand aus" geben. Der Einsatz ist damit allerdings noch nicht vollständig beendet: Derzeit laufen noch Nachlöscharbeiten, um mögliche Glutnester aufzuspüren und abzulöschen. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist bislang unklar. Die genaue Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.