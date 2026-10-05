i Sonntagfrüh kam es in Wien-Favoriten in einer Wohnung nach Anordnung zu einer Festnahme. Doch der Festgenommene gab nicht so einfach auf. Leserreporter Trickste Beamte aus Jagd durch Favoriten! Mann flüchtet nach Festnahme Sonntagfrüh kam es in Wien-Favoriten in einer Wohnung nach Anordnung zu einer Festnahme. Doch der Festgenommene gab nicht so einfach auf. Von Community Heute 05.10.2026, 13:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich schien die Festnahme eines 35-Jährigen am frühen Sonntag in Wien-Favoriten bereits erledigt. Doch auf dem Weg zum Polizeiauto riss sich der Mann plötzlich los und flüchtete. Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf.

Festgenommener reißt sich plötzlich los

Aufgrund einer aufrechten Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien rückten Polizisten am Sonntag gegen 8.30 Uhr zu einem Wohnhaus im 10. Bezirk aus. Gegen einen 35-Jährigen bestand der Verdacht der Nötigung und der gefährlichen Drohung.

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Die Beamten trafen den Gesuchten in seiner Wohnung an, klärten ihn über den Sachverhalt auf und sprachen die Festnahme aus. Zunächst verlief alles ohne Zwischenfälle: Laut Polizei verhielt sich der Mann äußerst kooperativ und befolgte die Anweisungen.

Video zeigt zweite Festnahme

Doch kaum hatten die Beamten mit dem Festgenommenen die Wohnung verlassen, änderte sich die Situation schlagartig. Auf dem Weg zum Dienstfahrzeug riss sich der 35-Jährige plötzlich los und ergriff die Flucht.

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Die Polizisten nahmen umgehend die Verfolgung auf. Weit kam der Flüchtende allerdings nicht: Im Bereich der Karmarschgasse konnten die Beamten den 35-Jährigen schließlich stoppen. Ein Leserreporter-Video zeigt die zweite Festnahme.

Da der Mann dabei Widerstand leistete und laut herumschrie, mussten die Polizisten laut eigenen Angaben Körperkraft einsetzen, um die Festnahme durchzusetzen.