i Die Polizei stoppte den Probeführerscheinbesitzer. Getty Images (Symbolbild) L17-Führerschein sofort weg 17-Jähriger rast mit 159 km/h über die LB36 Ein Jugendlicher raste bei Ottenschlag mit 159 km/h statt erlaubter 100. Die Polizei stoppte den Probeführerscheinbesitzer. Von Victoria Carina Frühwirth 07.10.2026, 10:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ordentlich aufs Gas gestiegen ist ein junger Autolenker am Dienstag, 6. Oktober, im Bezirk Zwettl. Polizisten führten am 6. Oktober auf der LB36 im Freilandgebiet von Ottenschlag Geschwindigkeitskontrollen mit einem Lasergerät durch.

Mit Probeführerschein unterwegs

Gegen 15.05 Uhr geriet ein Pkw ins Visier der Beamten. Das Messgerät zeigte satte 159 km/h an – erlaubt waren auf diesem Straßenabschnitt lediglich 100 km/h.

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Am Steuer saß ein erst 17-Jähriger aus dem Bezirk Zwettl. Die Polizisten hielten den Probeführerscheinbesitzer an und führten eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durch.

Fahrt hat jähes Ende

Für den Jugendlichen war die Fahrt damit beendet: Die Polizei nahm ihm den Führerschein vorläufig ab und untersagte die Weiterfahrt.

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Zudem wird der Teenager bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.