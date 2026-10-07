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Die Polizei stoppte den Probeführerscheinbesitzer.
Die Polizei stoppte den Probeführerscheinbesitzer.
Getty Images (Symbolbild)
L17-Führerschein sofort weg

17-Jähriger rast mit 159 km/h über die LB36

Ein Jugendlicher raste bei Ottenschlag mit 159 km/h statt erlaubter 100. Die Polizei stoppte den Probeführerscheinbesitzer.
Victoria Carina Frühwirth
Von Victoria Carina Frühwirth
07.10.2026, 10:15
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Ordentlich aufs Gas gestiegen ist ein junger Autolenker am Dienstag, 6. Oktober, im Bezirk Zwettl. Polizisten führten am 6. Oktober auf der LB36 im Freilandgebiet von Ottenschlag Geschwindigkeitskontrollen mit einem Lasergerät durch.

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Mit Probeführerschein unterwegs

Gegen 15.05 Uhr geriet ein Pkw ins Visier der Beamten. Das Messgerät zeigte satte 159 km/h an – erlaubt waren auf diesem Straßenabschnitt lediglich 100 km/h.

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Am Steuer saß ein erst 17-Jähriger aus dem Bezirk Zwettl. Die Polizisten hielten den Probeführerscheinbesitzer an und führten eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durch.

Fahrt hat jähes Ende

Für den Jugendlichen war die Fahrt damit beendet: Die Polizei nahm ihm den Führerschein vorläufig ab und untersagte die Weiterfahrt.

Zudem wird der Teenager bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.

VF,07.10.2026, 10:15
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