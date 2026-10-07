Bub (14) stürzt mit E-Scooter – bewusstlos aufgefunden

Dramatischer Unfall am Dienstagabend im Bezirk Krems-Land: Ein 14-Jähriger ist in Theiß mit einem E-Scooter schwer gestürzt. Wie die "Krone" berichtet, entdeckte eine Erntehelferin den Jugendlichen gegen 17.30 Uhr bewusstlos auf einem asphaltierten Feldweg.
Der Bub dürfte alleine unterwegs gewesen sein. Nach derzeitigem Stand soll es keine Fremdbeteiligung gegeben haben. Wie genau es zu dem folgenschweren Sturz kam, ist noch unklar.
Besonders tragisch: Der 14-Jährige trug keinen Helm. Bei dem Sturz erlitt er schwere Verletzungen am Kopf.
Ein Rettungshubschrauber brachte den Jugendlichen schließlich zur weiteren Behandlung ins Wiener AKH.