i Nach einem E-Scooter-Sturz musste der Bub ins AKH geflogen werden. ÖAMTC Erntehelferin entdeckt Jungen Bub (14) stürzt mit E-Scooter – bewusstlos aufgefunden Eine Erntehelferin fand in Theiß (Krems-Land) einen bewusstlosen 14-Jährigen. Nach einem E-Scooter-Sturz musste der Bub ins AKH geflogen werden. Von Victoria Carina Frühwirth 07.10.2026, 11:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dramatischer Unfall am Dienstagabend im Bezirk Krems-Land: Ein 14-Jähriger ist in Theiß mit einem E-Scooter schwer gestürzt. Wie die "Krone" berichtet, entdeckte eine Erntehelferin den Jugendlichen gegen 17.30 Uhr bewusstlos auf einem asphaltierten Feldweg.

Ohne Helm unterwegs

Der Bub dürfte alleine unterwegs gewesen sein. Nach derzeitigem Stand soll es keine Fremdbeteiligung gegeben haben. Wie genau es zu dem folgenschweren Sturz kam, ist noch unklar.

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Besonders tragisch: Der 14-Jährige trug keinen Helm. Bei dem Sturz erlitt er schwere Verletzungen am Kopf.

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Ein Rettungshubschrauber brachte den Jugendlichen schließlich zur weiteren Behandlung ins Wiener AKH.