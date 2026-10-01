Zwei Biker überholen, landen schwer verletzt im Spital

Zwei Überholmanöver mit fatalen Folgen: In Obergrünburg (Bez. Kirchdorf) und Ungenach (Bez. Vöcklabruck) verunglückten am Mittwoch zwei Motorradfahrer. Beide wurden schwer verletzt, ein 76-Jähriger musste mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.
Der Pensionist aus dem steirischen Bezirk Liezen war gegen 16.15 Uhr auf der Steyrtalstraße (B140) von Grünburg Richtung Leonstein unterwegs. In Obergrünburg überholte er mehrere Autos und zwei Lastwagen. Dann kam ihm Verkehr entgegen.
Um sich nach dem Überholen wieder einzuordnen, verriss der 76-Jährige laut Polizei sein Motorrad nach rechts. Er kam ins Schleudern und stürzte. Der Mann schlitterte gegen die Leitschiene, seine Maschine wurde in den angrenzenden Graben geschleudert.
Der Biker erlitt schwerste Verletzungen. Der Notarzthubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus nach Linz. Sein Motorrad war völlig zerstört und musste abgeschleppt werden.
Nur wenige Stunden später der nächste schwere Unfall: Gegen 18.30 Uhr setzte ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck auf der B143 in Ungenach zu einem Überholmanöver an. Er war Richtung Vöcklabruck unterwegs.
Beim Wechsel zurück auf den rechten Fahrstreifen rutschte ihm laut Polizei beim Überfahren des Mittelstreifens das Hinterrad weg. Der junge Mann geriet auf das Fahrbahnbankett und wurde von seiner Maschine geschleudert.
Der 23-Jährige schlitterte mehrere Hundert Meter über den Asphalt. Sein Motorrad überschlug sich mehrmals, bevor es im Straßengraben liegen blieb. Das Rote Kreuz versorgte den Schwerverletzten an der Unfallstelle und brachte ihn anschließend ins Klinikum Vöcklabruck. Auch bei diesem Unfall entstand am Motorrad Totalschaden.