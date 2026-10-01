i Die Bergrettung und ein Polizeihubschrauber machten sich auf die Suche nach dem Pensionisten. (Symbolbild) istock Pensionist (75) in Not Gefangen in 1.450 Meter Höhe – Heli sucht Bergsteiger Er musste bangen: Ein 75-jähriger Bergsteiger war am Gasselkogel im Salzkammergut gefangen. Ein Polizeihubschrauber suchte nach dem Mann. Von Oberösterreich Heute 01.10.2026, 09:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Pensionist fuhr am Mittwoch mit dem Rad vom Parkplatz beim Kleinen Sonnstein in Traunkirchen (Bez. Gmunden) los. Sein Ziel: der Einstieg zum Wanderweg auf den Erlakogel in Ebensee.

Die geplante Tour des Mannes aus dem Bezirk Grieskirchen: auf den Gasselkogel, weiter über wegloses Gelände zum Gipfel des Erlakogels und danach über den Wanderweg wieder zurück ins Tal.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Google Map anzeigen

Um 8.30 Uhr ging er über die Forststraße und anschließend auf der markierten Route in Richtung Gasselkogel. Vier Stunden später erreichte er den Gipfel. Nach einer kurzen Rast stieg der Pensionist ab und kam in ein mit Latschen bewachsenes Areal ohne gekennzeichneten Weg.

Dann die Misere: Auf einer Höhe von etwa 1.450 Metern konnte er in steilem felsigem Gelände nicht mehr weiter und setzte um 17 Uhr einen Notruf ab.

Die Bilder des Tages i ?

Eine Mannschaft der Bergrettung Ebensee begann den Aufstieg, auch ein Polizeihubschrauber hob zur Unterstützung ab. Um 18.15 Uhr wurde der Sportler lokalisiert – zum Glück unverletzt.

Die Heli-Crew rettete ihn mit einem 70-Meter-Tau und flog ihn sicher zurück ins Tal. Dort übernahm ihn die Alpinpolizei und brachte ihn zu seinem Auto.