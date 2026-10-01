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Die Bergrettung und ein Polizeihubschrauber machten sich auf die Suche nach dem Pensionisten. (Symbolbild)
Die Bergrettung und ein Polizeihubschrauber machten sich auf die Suche nach dem Pensionisten. (Symbolbild)
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Pensionist (75) in Not

Gefangen in 1.450 Meter Höhe – Heli sucht Bergsteiger

Er musste bangen: Ein 75-jähriger Bergsteiger war am Gasselkogel im Salzkammergut gefangen. Ein Polizeihubschrauber suchte nach dem Mann.
Oberösterreich Heute
Von Oberösterreich Heute
01.10.2026, 09:54
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Der Pensionist fuhr am Mittwoch mit dem Rad vom Parkplatz beim Kleinen Sonnstein in Traunkirchen (Bez. Gmunden) los. Sein Ziel: der Einstieg zum Wanderweg auf den Erlakogel in Ebensee.

Die geplante Tour des Mannes aus dem Bezirk Grieskirchen: auf den Gasselkogel, weiter über wegloses Gelände zum Gipfel des Erlakogels und danach über den Wanderweg wieder zurück ins Tal.

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Um 8.30 Uhr ging er über die Forststraße und anschließend auf der markierten Route in Richtung Gasselkogel. Vier Stunden später erreichte er den Gipfel. Nach einer kurzen Rast stieg der Pensionist ab und kam in ein mit Latschen bewachsenes Areal ohne gekennzeichneten Weg.

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Dann die Misere: Auf einer Höhe von etwa 1.450 Metern konnte er in steilem felsigem Gelände nicht mehr weiter und setzte um 17 Uhr einen Notruf ab.

Eine Mannschaft der Bergrettung Ebensee begann den Aufstieg, auch ein Polizeihubschrauber hob zur Unterstützung ab. Um 18.15 Uhr wurde der Sportler lokalisiert – zum Glück unverletzt.

Die Heli-Crew rettete ihn mit einem 70-Meter-Tau und flog ihn sicher zurück ins Tal. Dort übernahm ihn die Alpinpolizei und brachte ihn zu seinem Auto.

red,01.10.2026, 09:54
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