i Verkehrsstillstand am Donnerstag in und rund um Linz. istock (Symbolbild) Unfall mit sieben Fahrzeugen Schwerer Massen-Crash! Verkehrskollaps in der Früh Ein Unfall mit 7 Fahrzeugen sorgte Donnerstagfrüh auf der A7 bei Linz für kilometerlange Staus. Autofahrer mussten über eine Stunde länger einplanen. Von André Wilding 01.10.2026, 08:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Ein Unfall, in den sieben Fahrzeuge verwickelt waren, führte im Donnerstag-Frühverkehr zu kilometerlangen Staus", meldeten die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen.

Der Unfall hatte sich im Baustellenbereich auf der A7 (Mühlkreis Autobahn) in Richtung A1 kurz vor dem Knoten Linz ereignet, binnen kurzer Zeit standen die Kolonnen bis Dornach zurück, der Zeitverlust belief sich auf über eine Stunde.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Der Ausweichverkehr wirkte sich auf zahlreiche Straßen in Linz und Umgebung aus. So meldete der ÖAMTC etwa Staus auf der Freistädter Straße, der Leonfeldner Straße und der Rudolfstraße. Kurz vor acht Uhr war die Unfallstelle geräumt, die Staus begannen sich langsam aufzulösen.

Stau bis über den Knoten Haid

Der Gegenverkehrsbereich auf der A7 zwischen A1 und Franzosenhausweg wirkten sich bei der Fahrt in die Stadt Richtung Norden massiv aus! Vor allem aus Richtung Wels kommend war die Fahrt nach Linz eine Geduldsprobe.

Die Bilder des Tages i ?

Die Staus reichten auf der A1 (West Autobahn) bis über den Knoten Haid hinaus, so die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen. Wer versuchte auszuweichen, landete in Staus etwa auf der B138 (Pyhrnpass Straße) auf der Umfahrung Traun oder der B1 (Wiener Straße) auf der Umfahrung Ebelsberg.