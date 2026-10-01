i Mit der App kann man laut Mittermair rund 800 Euro pro Jahr sparen. "Heute", privat Einkaufen immer teurer "Betrifft jeden" – mit dieser App sparst du 800 Euro Was ist günstig – und was koche ich daraus? Die App eines Oberösterreichers liefert passende Rezepte samt Einkaufsliste und plant auch die Reste ein. Von Lea Strauch 01.10.2026, 03:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am 16. Juni krachte Hannes Mittermair (46) auf der Steyrtalstraße bei Leonstein (Bez. Kirchdorf) frontal mit einem Lkw zusammen. Der Oberösterreicher wurde schwer verletzt, verbrachte Wochen im Krankenhaus. Heute nennt er den Tag seinen "zweiten Geburtstag". Der Unfall war für ihn ein Weckruf: "Ändere was in deinem Leben. Schau mehr auf dich", sagt er im Gespräch mit "Heute".

Bei diesem Unfall wurde Mittermair im Juni schwer verletzt. fotokerschi.at

"Es wird alles teurer"

In der dritten Krankenhauswoche kam dem Metall- und Maschinenbauer eine Idee: eine App, die beim günstigen Einkaufen und Kochen hilft. "Teuerung ist ja ein Thema, was jeden betrifft. Es wird alles teurer. Es ist eine Katastrophe." Statt Metallteilen wollte er künftig etwas entwickeln, das den Menschen im Alltag hilft.

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Das Problem kannte der Hobbykoch selbst: Die Flugblätter stapeln sich, überall locken Aktionen – aber "was soll ich wirklich aus dieser Vielzahl von Angeboten, wenn ich mal günstiger einkaufen will, machen?" Seine Antwort heißt "PreisPatch". Die App programmierte er selbst, rund drei Monate arbeitete er daran.

"PreisPatch" wertet jede Woche Angebote von elf Handelsketten aus und erstellt daraus Kochpläne samt Rezepten und Einkaufsliste. Ob schnelle Küche, vegetarisch oder vegan: Bei jedem Gericht steht die Ersparnis bei den Hauptzutaten dabei. Eine Beispielrechnung für zwei Personen kommt laut Mittermair auf rund 800 Euro im Jahr – abhängig davon, was tatsächlich gekocht und gekauft wird.

App denkt beim Kochen mit

Auch Reste bekommen einen Platz am Speiseplan: "Wenn ein halber Kürbis bleibt, dann kann ich nachher eine Kürbiscremesuppe machen", erklärt der Entwickler. Die Zutaten ausgewählter Gerichte landen auf einer digitalen Einkaufsliste.

Beim Kochen bleibt der Handybildschirm hell – angepatzte Finger müssen also nicht ständig das Display entsperren. Timer erinnern ans Essen im Ofen, auch Vorbereitungs- und Kochzeit stehen dabei: "Es ist logisch, dass du nicht einen Schweinsbraten an einem Dienstag machen willst, weil das dauert zu lang", sagt Mittermair.

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Erste Nutzer kochen schon

Seit 19. September ist "PreisPatch" verfügbar: fürs iPhone und über den Browser, die Android-App ist noch im Test. Die ersten 14 Tage sind gratis, ohne Zahlungsdaten. Danach kostet der Zugang 4,99 Euro monatlich oder 49 Euro jährlich. Erste Nutzer kaufen laut Mittermair schon damit ein – und er tüftelt weiter an neuen Funktionen und Rezeptideen.