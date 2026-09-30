i Der Brand brach in einer Wohnung in Traun aus. FOTOKERSCHI / MARKUS HAUSER Zwei Feuerwehren rücken aus Wohnungsbrand! Nachbar schlägt Alarm, Mieter im Spital Aufregung am frühen Morgen in Traun (Bez. Linz-Land): In einer Erdgeschosswohnung brach Feuer aus. Ein Bewohner bemerkte den Brand und holte Hilfe. Von Oberösterreich Heute 30.09.2026, 10:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Blaulicht statt Frühstück: Ein Wohnungsbrand riss Mittwochfrüh die Bewohner eines Mehrparteienhauses im Trauner Stadtteil St. Martin aus ihrem Alltag. Für den Mieter der betroffenen Wohnung endete der Morgen im Krankenhaus.

Die Rettung kümmerte sich um die Bewohner. laumat/Matthias Lauber

Kurz vor 7 Uhr bemerkte ein Nachbar aus einer darüberliegenden Wohnung den Brand und alarmierte sofort die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr Traun und die Betriebsfeuerwehr Dr. Franz Feurstein rückten aus. Auch Rettung und Polizei waren vor Ort.

Das Feuer war in einem Zimmer der Erdgeschosswohnung ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Betroffene Einrichtungsgegenstände wurden ins Freie gebracht. Dennoch hinterließen Rauch und Ruß erhebliche Schäden in der Wohnung.

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Mieter im Krankenhaus

Der Rettungsdienst versorgte während des Einsatzes die Hausbewohner. Eine ältere Dame wurde mit Wärmedecken betreut. Der Mieter der Brandwohnung musste ins Krankenhaus gebracht werden. Nähere Angaben zu seinem Zustand lagen zunächst nicht vor.

Alle weiteren Bewohner blieben unverletzt. Nach den Löscharbeiten belüfteten die Feuerwehrleute das Gebäude. Gegen 8 Uhr konnten die Bewohner der anderen Wohnungen wieder zurückkehren.