i Bei dem Crash wurden fünf Personen verletzt. Manfred Fesl Auch Kinder im Wagen 5 Verletzte! Auto kracht beim Abbiegen in Familien-Pkw Heftiger Unfall im Bezirk Braunau: Zwei Autos kollidierten beim Abbiegen. Fünf Menschen wurden verletzt, darunter zwei Kinder. Von Oberösterreich Heute 30.09.2026, 09:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Unfall passierte um kurz vor 17 Uhr: Ein 42-Jähriger war auf der Mattseer Straße (L505) von Mattighofen Richtung Jeging unterwegs und wollte nach links in die Gemeindestraße Erlach einbiegen.

Der Crash passierte beim Abbiegen. Manfred Fesl

Alle Beteiligten verletzt

Dabei dürfte der Lenker laut Polizei das Auto einer entgegenkommenden 48-Jährigen übersehen haben. Sie fuhr hinter einem Kastenwagen. Mit ihr im Fahrzeug saßen ihr 46-jähriger Ehemann und die beiden gemeinsamen Kinder – das eine erst acht, das andere 16 Jahre alt.

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Es kam zum Zusammenstoß: Die rechte Front des abbiegenden Autos krachte gegen die linke Vorderseite des Familien-Pkw. Laut Polizei wurden alle fünf Beteiligten verletzt.

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Die Besatzungen von fünf Rettungsfahrzeugen, das Notarztteam aus Braunau und ein Notarzthubschrauber übernahmen die Erstversorgung. Anschließend wurden die Verletzten ins Krankenhaus Braunau bzw. ins Landeskrankenhaus Salzburg gebracht. An beiden Autos entstand Totalschaden.