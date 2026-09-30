Pinker Candy-Shop plötzlich weg – Nachfolger verblüfft

Wer am ehemaligen "Candy World"-Shop vorbeigeht, sucht Süßigkeiten inzwischen vergeblich: An der Stelle befindet sich nun ein Goldankauf. Damit ist auch das Rätsel um das geschlossene Geschäft gelöst. Lange war unklar, ob der Süßigkeitenladen nur für einen Umbau zugesperrt hatte oder ganz verschwinden würde.
Schon kurz nach der Eröffnung im Mai war der Shop zum Gesprächsthema geworden. Seine knallpinke Front mit leuchtenden Rahmen fiel selbst nachts auf. Eine Anrainerin beklagte gegenüber "Heute" die starke Beleuchtung, LinzPlus-Politiker Lorenz Potocnik verglich den Auftritt mit einem "Jahrmarkt".
Dann schaltete sich die Stadt ein: Die auffällige Fassadengestaltung war laut Magistrat weder beantragt noch genehmigt worden. Die Behörde kündigte an, die Entfernung der unzulässigen Werbeanlage durchzusetzen.
Als der Shop später geschlossen war und Papier die Schaufenster verdeckte, lag ein Umbau nahe. Dass der Süßigkeitenladen gar nicht wieder aufsperren würde, war damals noch offen. Jetzt steht fest: Aus "Candy World" wurde kein Shop mit neuer Fassade. Statt Zuckerl wechseln an dem Standort künftig Gold und Geld den Besitzer.