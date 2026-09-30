i Glamour, Sport und Musik: Diese Stars sind mittlerweile weit über die Grenzen Oberösterreichs bekannt. Andreas Tischler, APA Von OÖ in die ganze Welt Musik, Fashion, Sport – OÖ zeigt seine Stars Seit 20 Jahren berichtet "Heute OÖ" über die Menschen im Land. Zum Jubiläum richten wir den Scheinwerfer auf vier Stars aus unserem Bundesland. Von Oberösterreich Heute 30.09.2026, 05:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Parov Stelar: Mit dem Electro Swing in die Welt

Sein Electro Swing fährt Fans im In- und Ausland in die Tanzbeine: Der gebürtige Mühlviertler Marcus Füreder – besser bekannt als Parov Stelar – tritt weltweit auf. Auch als bildender Künstler hat sich der 51-jährige Absolvent der Linzer Kunstuni einen Namen gemacht. Mittlerweile ist er zu seinen Wurzeln zurückgekehrt: Er wohnt mit seinem Sohn in der Landeshauptstadt.

Silvia Schneider: Fashionista

Alles begann beim OÖ-Regionalsender LT1: Dort verdiente sich die Linzerin Silvia Schneider (44) ihre ersten Moderationssporen, bis sie u.a. bei Puls 4 und beim ORF andockte. Wie vielseitig die studierte Juristin ist, beweist sie mit einer beeindruckenden Regelmäßigkeit vor der Kamera – egal, ob als charmante Begleitung durch den Opernball, mit gewitzter Schauspielerei mit Pizzera und Jaus oder bei Auftritten in Werbespots.

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Eine weitere Leidenschaft des Gesichts vieler "Heute"-Magazine: Schneider macht in Couture – etwa vom Linzer Designer Gottfried – nicht nur eine gute Figur, sie entwirft auch selbst Mode. Neueste Kreation: eine Home Collection für den Textilhersteller Vossen.

Lukas Weißhaidinger: Unser Mister Olympia

Exakt 67,07 Meter – und damit Bronze für Österreich! Mit seinem Diskus warf Lukas Weißhaidinger unser Land 2021 in Tokio erstmals zu einer Olympia-Medaille in der Leichtathletik. 2024 holte sich der heute 34-jährige Schärdinger (Spitzname: „Lucky Luky“) dann in Rom eine Silberne. Bei den Olympischen Spielen im selben Jahr in Paris kam der Vater einer Tochter auf den fünften Platz.

Die Bilder des Tages i ?

Ina Regen: Stimme, die verzaubert

Der große Durchbruch für die einstige Musicaldarstellerin kam mit Schützenhilfe von Conchita Wurst, ebenfalls in Oberösterreich geboren: 2017 coverten sie gemeinsam Hubert von Goiserns Kultnummer "Heast as net". Ina Regen, die heute ihren 42. Geburtstag feiert, hat sich seitdem im deutschsprachigen Raum einen Namen mit ihren gefühlvollen Songs gemacht. Ihr Metier lernte sie von der Pike auf: Die Gallspacherin (Bez. Grieskirchen) studierte Jazz- und Populargesang an der Anton Bruckner Privatuniversität in Linz; das Studium schloss sie mit Auszeichnung 2008 ab.

Später unterrichtete sie selbst, im OÖ-Landesmusikschulwerk und an der Musikschule Vöcklabruck. In den vergangenen Jahren machte die "Amadeus"-Preisträgerin immer wieder mit den unterschiedlichsten Kollaborationen, etwa mit André Heller, Josh. oder Garish, von sich reden. Zuletzt ließ sie mit ihrem aktuellen Album "Revolution der Liebeslieder" aufhorchen.