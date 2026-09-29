StartseiteÖsterreichOberösterreich
An dieser Stelle kam der Oberösterreicher ums Leben.
An dieser Stelle kam der Oberösterreicher ums Leben.
laumat
Ohne Fremdeinwirkung

Biker (91) kommt von Fahrbahn ab und ist sofort tot

Schrecklicher Unfall in St. Pankraz. Ein 91-jähriger Motorradfahrer kam am Dienstag zu Sturz und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.
Michael Rauhofer-Redl
Von Michael Rauhofer-Redl
29.09.2026, 19:55
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Dienstagmittag auf der B138 im Gemeindegebiet von St. Pankraz (Bezirk Kirchdorf an der Krems). Wie die Pressestelle der Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Aussendung mitteilt, lenkte ein 91-jähriger Motorradfahrer sein Motorrad von Windischgarsten kommend in Richtung Kirchdorf.

Aus bislang unbekannter Ursache kam der Lenker in einer Linkskurve ohne Fremdeinwirkung rechts von der Fahrbahn ab. Der Lenker stürzte dabei schwer und blieb reglos im Straßengraben liegen, das Fahrzeug wurde wieder auf die Fahrbahn geschleudert. Nachfolgende Verkehrsteilnehmer führten umgehend Erste-Hilfe-Maßnahmen durch und verständigten die Rettungskräfte.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

An Ort und Stelle verstorben

Es wurde sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen, welche jedoch erfolglos verliefen. Durch den anwesenden Notarzt konnte nur mehr der Tod des Lenkers festgestellt werden.

mrr,29.09.2026, 19:55
Mehr zum Thema
VerkehrsunfallSt. PankrazKirchdorf an der KremsMotorrad

Weiterlesen

Weitere Storys
RettungLPD Oberösterreich
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote