Biker (91) kommt von Fahrbahn ab und ist sofort tot

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Dienstagmittag auf der B138 im Gemeindegebiet von St. Pankraz (Bezirk Kirchdorf an der Krems). Wie die Pressestelle der Landespolizeidirektion Oberösterreich in einer Aussendung mitteilt, lenkte ein 91-jähriger Motorradfahrer sein Motorrad von Windischgarsten kommend in Richtung Kirchdorf.
Aus bislang unbekannter Ursache kam der Lenker in einer Linkskurve ohne Fremdeinwirkung rechts von der Fahrbahn ab. Der Lenker stürzte dabei schwer und blieb reglos im Straßengraben liegen, das Fahrzeug wurde wieder auf die Fahrbahn geschleudert. Nachfolgende Verkehrsteilnehmer führten umgehend Erste-Hilfe-Maßnahmen durch und verständigten die Rettungskräfte.
Es wurde sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen, welche jedoch erfolglos verliefen. Durch den anwesenden Notarzt konnte nur mehr der Tod des Lenkers festgestellt werden.