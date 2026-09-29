i Die alkoholisierte E-Scooter-Lenkerin ging der Polizei zwei Mal ins Netz. istock (Symbolbild) Weiterfahrt verboten Alko-E-Scooter-Lenkerin 2 Mal von Polizei gestoppt Eine 42-jährige Frau wurde in Wels mit 1,86 Promille auf einem E-Scooter erwischt. Trotz untersagter Weiterfahrt fuhr sie kurz darauf erneut los. Von André Wilding 29.09.2026, 08:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Verkehrsstreife in Wels nahm am Montag gegen 19:30 Uhr eine Lenkerin wahr, welche mit ihrem E-Scooter auf dem Gehsteig fuhr.

Bei der anschließenden Kontrolle der 42-jährigen E-Scooter-Lenkerin konnten eindeutige Symptome einer Beeinträchtigung durch die Beamten festgestellt werden. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,86 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

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Mehrere Mängel festgestellt

Da es sich bei dem gelenkten E-Scooter augenscheinlich um ein höher-motorisiertes Modell handelte, erfolgte eine Rollentestung; welche mit 40 km/h positiv verlief. Zudem konnten bei dem E-Scooter mehrere Mängel nach dem KFG und der StVO festgehalten werden.

Aufgrund weiterer Symptome einer möglichen Beeinträchtigung durch Suchtgift wurde die 42-jährige Frau zu einer klinischen Untersuchung aufgefordert, die sie verweigerte.

Lenkerin erneut gestoppt

Nach Beendigung der Verkehrskontrolle wurde die Lenkerin über diverse Anzeigeerstattungen in Kenntnis gesetzt.

Die Bilder des Tages i ?

Kurze Zeit später wurde die 42-jährige E-Scooter-Lenkerin erneut auf ihrem E-Scooter fahrend im Nahbereich wahrgenommen. Die Lenkerin wurde erneut einer Kontrolle unterzogen. Sie wird mehrfach angezeigt.