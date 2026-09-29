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Die alkoholisierte E-Scooter-Lenkerin ging der Polizei zwei Mal ins Netz.
Die alkoholisierte E-Scooter-Lenkerin ging der Polizei zwei Mal ins Netz.
istock (Symbolbild)
Weiterfahrt verboten

Alko-E-Scooter-Lenkerin 2 Mal von Polizei gestoppt

Eine 42-jährige Frau wurde in Wels mit 1,86 Promille auf einem E-Scooter erwischt. Trotz untersagter Weiterfahrt fuhr sie kurz darauf erneut los.
André Wilding
Von André Wilding
29.09.2026, 08:48
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Eine Verkehrsstreife in Wels nahm am Montag gegen 19:30 Uhr eine Lenkerin wahr, welche mit ihrem E-Scooter auf dem Gehsteig fuhr.

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Bei der anschließenden Kontrolle der 42-jährigen E-Scooter-Lenkerin konnten eindeutige Symptome einer Beeinträchtigung durch die Beamten festgestellt werden. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,86 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

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Mehrere Mängel festgestellt

Da es sich bei dem gelenkten E-Scooter augenscheinlich um ein höher-motorisiertes Modell handelte, erfolgte eine Rollentestung; welche mit 40 km/h positiv verlief. Zudem konnten bei dem E-Scooter mehrere Mängel nach dem KFG und der StVO festgehalten werden.

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Aufgrund weiterer Symptome einer möglichen Beeinträchtigung durch Suchtgift wurde die 42-jährige Frau zu einer klinischen Untersuchung aufgefordert, die sie verweigerte.

Lenkerin erneut gestoppt

Nach Beendigung der Verkehrskontrolle wurde die Lenkerin über diverse Anzeigeerstattungen in Kenntnis gesetzt.

Kurze Zeit später wurde die 42-jährige E-Scooter-Lenkerin erneut auf ihrem E-Scooter fahrend im Nahbereich wahrgenommen. Die Lenkerin wurde erneut einer Kontrolle unterzogen. Sie wird mehrfach angezeigt.

wil,29.09.2026, 08:48
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