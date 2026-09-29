"Heute"-Baby Melanie feiert mit uns Geburtstag

Zwei Geburtstagskinder, ein besonderer Zufall: Am 28. August 2006 kam Melanie Kirchsteiger zur Welt – und gleichzeitig erschien die erste OÖ-Ausgabe von "Heute". Seither haben wir unser "Heute"-Baby immer wieder besucht und beim Großwerden begleitet.
Jetzt feierten beide den 20er. Als wir Melanie kurz vor ihrem Geburtstag trafen, liefen die Vorbereitungen für die Feier schon auf Hochtouren. Doch bevor wir in die nächsten 20 Jahre starten, drehen wir die Zeit zurück.
Den ersten großen Meilenstein nach dem Babyfoto erlebte sie mit dem Schulstart. Während Melanie erstmals die Schultasche packte, hatte "Heute OÖ" schon sechs Jahre Schlagzeilen hinter sich.
Schon in der zweiten Klasse Volksschule entdeckte sie ihre große sportliche Leidenschaft: Volleyball. Eine Freundin probierte den Sport mit ihr aus, Melanie blieb dabei – seit mittlerweile 13 Jahren. Besonders die Turniere waren für sie immer "zehn von zehn", selbst wenn ihr Team verlor.
Inzwischen hat Melanie die Matura geschafft und sich einen großen Traum erfüllt: Drei Monate reiste sie mit einer Freundin quer durch Asien. Von einem Surfcamp auf Bali schwärmt sie im Gespräch mit "Heute" ganz besonders.
Die nächsten Meilensteine stehen auch schon fest: eine Ausbildung zur Fitness- und Gesundheitstrainerin. Danach möchte Melanie Physiotherapie studieren. Ein reiner Schreibtisch-Job wäre für die Sportlerin ohnehin nichts.